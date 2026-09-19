Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
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19.09.2026 12:00:00
Laser Weapons Are Real Now -- and You Can Invest in Them With AeroVironment Stock
For nearly as long as I've been writing for The Motley Fool, the U.S. Pentagon has wanted a laser gun. As far back as 2004, I wrote about a Northrop Grumman (NYSE: NOC) project to load a chemical oxygen iodine laser onto a Boeing (NYSE: BA) 747 and use it to shoot missiles out of the sky.
Nothing ever came of that particular project.
But something might come of this next one.
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Nachrichten zu Aerovironment IncShs
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08.09.26
|Ausblick: Aerovironment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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