02.02.2026 06:31:29
Lasertec: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Lasertec hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 297,15 JPY gegenüber 381,28 JPY im Vorjahresquartal.
Lasertec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
