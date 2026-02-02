|
02.02.2026 06:31:29
Lasertec legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Lasertec ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lasertec die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lasertec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 480,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 605,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!