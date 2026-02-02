Lasertec legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lasertec ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lasertec die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lasertec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 480,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 605,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at