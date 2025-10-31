Lassila Tikanoja legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lassila Tikanoja veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,350 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 199,5 Millionen EUR gegenüber 192,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

