Lassila Tikanoja: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lassila Tikanoja hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,330 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 117,5 Millionen EUR, gegenüber 199,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 41,10 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at