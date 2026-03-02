Lassila Tikanoja stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lassila Tikanoja lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lassila Tikanoja -0,560 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 54,33 Prozent auf 88,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 194,2 Millionen EUR gelegen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,23 EUR beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 55,11 Prozent auf 346,00 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte Lassila Tikanoja 770,70 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,207 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 661,67 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at