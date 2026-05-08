Lassila Tikanoja verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lassila Tikanoja hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lassila Tikanoja ein Ergebnis je Aktie von 0,090 EUR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 86,0 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 51,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 175,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at