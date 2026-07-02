Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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02.07.2026 04:54:54
Last bastion for physical media falls as Sony dumps PlayStation discs
Move is first by a major console maker and sparks angry response from some gamersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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