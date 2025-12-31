Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
31.12.2025 20:45:00
Last Call: Should You Load Up on Intel Stock Before 2025 Ends?
Shares of Intel (NASDAQ: INTC) soared nearly 90% in 2025 as a new CEO took the reins. The U.S. government, Nvidia, and SoftBank injected billions of dollars through equity investments, bolstering Intel's balance sheet, while layoffs and other cost-cutting measures reduced expenses.Several factors must align for Intel in 2026 for the stock to continue its rally, and the company will need to overcome a major headwind.Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
