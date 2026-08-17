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17.08.2026 06:31:29
Last Mile Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse
Last Mile Enterprises hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Last Mile Enterprises mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 68,83 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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