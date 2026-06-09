09.06.2026 06:31:30

Last Mile Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Last Mile Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,91 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 30,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Last Mile Enterprises 2,74 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,340 INR gegenüber 0,440 INR im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 573,08 Prozent auf 25,92 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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