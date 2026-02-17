Last Mile Enterprises stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Last Mile Enterprises hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,75 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Last Mile Enterprises 715,6 Millionen INR umgesetzt.

