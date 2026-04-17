Last One Mile stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Last One Mile ließ sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Last One Mile die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 159,32 JPY. Im letzten Jahr hatte Last One Mile einen Gewinn von 107,64 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,24 Milliarden JPY – ein Plus von 32,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Last One Mile 3,95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at