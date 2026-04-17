|
17.04.2026 06:31:29
Last One Mile stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Last One Mile ließ sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Last One Mile die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 159,32 JPY. Im letzten Jahr hatte Last One Mile einen Gewinn von 107,64 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,24 Milliarden JPY – ein Plus von 32,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Last One Mile 3,95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.