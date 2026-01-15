Last One Mile verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Last One Mile äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 121,12 JPY gegenüber 55,66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 4,41 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Last One Mile 3,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at