Last One Mile vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Last One Mile präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Last One Mile hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 99,52 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 59,62 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,26 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Last One Mile einen Umsatz von 4,08 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at