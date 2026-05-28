Exact Aktie
WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361
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28.05.2026 14:00:00
Last Year, New Fed Chair Kevin Warsh Believed Artificial Intelligence Would Pave the Way for Interest Rate Cuts. Now, It's Doing the Exact Opposite.
In a Wall Street Journal op-ed last November scrutinizing the Federal Reserve, Kevin Warsh said artificial intelligence (AI) would be a "significant disinflationary force." Many experts took this to mean that Warsh was suggesting the benefits of AI could pave a path for the Fed to further cut interest rates.A lot has happened since then -- including Warsh's installation as the Fed's new chairman. But right now, AI is having the opposite effect and is likely contributing to elevated inflation.In fact, it could be the very thing that forces the Fed to raise interest rates later this year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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