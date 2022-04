lastminutecom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

lastminutecom ließ sich am 19.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat lastminutecom die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat lastminutecom im vergangenen Quartal 44,9 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 255,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte lastminutecom 12,6 Millionen EUR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,870 EUR beziffert. Im Vorjahr waren -1,600 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat lastminutecom mit einem Umsatz von insgesamt 142,61 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 129,00 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,55 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,370 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 150,00 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at