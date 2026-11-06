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06.11.2026 06:31:28
LATAM Airlines Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
LATAM Airlines Group hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte LATAM Airlines Group 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,43 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,75 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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