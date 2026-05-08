LATAM Airlines Group legte Quartalsergebnis vor

LATAM Airlines Group hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

LATAM Airlines Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,12 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at