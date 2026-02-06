06.02.2026 06:31:28

LATAM Airlines Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LATAM Airlines Group äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

LATAM Airlines Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,830 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,91 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,99 USD beziffert. Im Vorjahr hatte LATAM Airlines Group 3,21 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat LATAM Airlines Group im vergangenen Geschäftsjahr 14,24 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LATAM Airlines Group 12,72 Milliarden USD umsetzen können.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
