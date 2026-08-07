LATAM Airlines Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LATAM Airlines Group hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte LATAM Airlines Group 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,71 Prozent auf 4,12 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at