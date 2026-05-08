LatAmGrowth SPAC Cons of 1 A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

LatAmGrowth SPAC Cons of 1 A veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at