LatAmGrowth SPAC Cons of 1 A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LatAmGrowth SPAC Cons of 1 A präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LatAmGrowth SPAC Cons of 1 A -0,070 USD je Aktie generiert.

LatAmGrowth SPAC Cons of 1 A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at