Latch legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Latch präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Latch hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Latch mit einem Umsatz von insgesamt 15,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at