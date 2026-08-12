Latch stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Latch hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Latch vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,01 Prozent auf 15,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Latch 19,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at