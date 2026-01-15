|
Latch verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Latch stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 15,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,0 Millionen USD umgesetzt.
