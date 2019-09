LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Entedankfestes geschlossen und in China wegen des Mondfestes.

MONTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Ehrung der Alten.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr) +++++

Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.550,11 +0,32% +18,28%

Stoxx50 3.208,99 -0,00% +16,27%

DAX 12.468,53 +0,47% +18,08%

FTSE 7.367,46 +0,31% +9,16%

CAC 5.655,46 +0,22% +19,55%

DJIA 27.242,29 +0,22% +16,78%

S&P-500 3.013,88 +0,14% +20,23%

Nasdaq-Comp. 8.196,60 +0,03% +23,53%

Nasdaq-100 7.907,81 -0,12% +24,93%

Nikkei-225 21.988,29 +1,05% +9,86%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 172,47 -98

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,91 55,09 -0,3% -0,18 +14,3%

Brent/ICE 60,26 60,38 -0,2% -0,12 +8,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.491,19 1.498,40 -0,5% -7,21 +16,3%

Silber (Spot) 17,67 18,06 -2,2% -0,39 +14,0%

Platin (Spot) 949,00 951,00 -0,2% -2,00 +19,2%

Kupfer-Future 2,68 2,62 +2,2% +0,06 +1,4%

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Gut behauptet - Nach dem noch leicht nachwirkenden positiven geldpolitischen Impuls in der Eurozone am Vortag durch die EZB richtet sich der Blick nun auf die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Am Zinsterminmarkt wird mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent damit gerechnet, dass auch von dort ein Lockerungsimpuls kommen wird in Gestalt eines 25 Basispunkte niedrigeren Leitzinses. Daneben sorgen die jüngsten positiven Signale im US-chinesischen Handelsstreit für Zuversicht. Von Konjunkturseite kommen gemischte Signale. Die Einzelhandelsumsätze, die immer als Barometer für die Konsumlaune und damit als wichtiger Konjunkturindikator gelten, sind im August zwar stärker gestiegen als erwartet. In der Kernrate ohne Kfz haben sie aber nur stagniert. Die weiter steigenden Anleihezinsen machen Bankenaktien mit einem Plus von 1,6 Prozent zum stärksten Sektor an der Börse. Im Technologiesektor geht es für Broadcom um 3,1 Prozent nach unten. Der Chiphersteller hat für das dritte Geschäftsquartal die Erwartungen beim Nettogewinn zwar übertroffen, der Jahresausblick zum Umsatz enttäuschte jedoch leicht mit beibehaltenen 22,5 Milliarden Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Der Rückenwind der geldpolitischen Stimuli der EZB vom Vortag trug weiter. Der DAX legte bereits den siebten Handelstag in Folge zu, der Euro-Stoxx-50 den vierten. Der geldpolitischen Lockerung der EZB dürfte in der kommenden Woche allen Erwartungen nach die US-Notenbank mit einer Zinssenkung folgen. Das sorgte ebenso für Kauflaune wie positive Signale vom US-chinesischen Handelsstreit. Positiv gesehen wurde von Marktanalysten die Breite des Aufschwungs. Lediglich die defensiven Nahrungsmittelaktien gaben deutlicher nach, und zwar um 2,1 Prozent. Der Stoxx-Subindex der Banken legte um 2,7 Prozent zu, nachdem die EZB am Donnerstag beschlossen hatte, dass sie ab Ende Oktober das Sechsfache der Mindestreserve der Bankeneinlagen von den negativen Zinsen freistellen wird. Außerdem stützten die weiter steigenden Anleihrenditen die Kurse der Geldhäuser. Höhere Renditen machen das Kreditgeschäft lukrativer. Die Aktie der Londoner Börse legte um 3,6 Prozent zu. Der Börsenbetreiber will sich zwar nicht von der Börse Hongkong übernehmen lassen, weil es "grundlegende Bedenken" zu zentralen Aspekten wie Strategie und Bewertung gibt. Die Hongkonger Börse will aber offenbar nicht locker lassen. Eine öffentliche Reaktion gab es zwar noch nicht, allerdings berichteten Informanten, dass sie nicht daran denkt, das Handtuch zu werfen.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Fr, 8:38h Do, 17:39h % YTD

EUR/USD 1,1071 +0,07% 1,1085 1,1051 -3,4%

EUR/JPY 119,75 +0,11% 119,78 119,31 -4,8%

EUR/CHF 1,0967 +0,09% 1,0954 1,0947 -2,6%

EUR/GBP 0,8882 -0,95% 0,8962 0,8955 -1,3%

USD/JPY 108,15 +0,04% 108,03 107,99 -1,4%

GBP/USD 1,2462 +0,99% 1,2369 1,2339 -2,4%

USD/CNY 7,0794 0,0% 7,0794 7,0794 +2,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.305,50 -0,92% 10.318,50 10.351,09 +177,1%

Der Euro tendiert seitwärts. Zwar hat die EZB die Geldpolitik deutlich gelockert, die den Euro seitdem stützende Spekulation geht aber dahin, dass die Währungshüter damit ihr Pulver weitgehend verschossen haben, dass also nicht mehr allzuviel an geldpolitischer Lockerung möglich sei. Daneben zieht der Yuan deutlich an, beflügelt von den Fortschritten um US-chinesischen Handelsstreit. Das Pfund steigt nahezu auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Hoffnungen schürt ein britischer Pressebericht. Wie The Times erfahren haben will, ist die mit Johnsons konservativer Partei regierende nordirische Democratic Unionist Party (DUP) bereit, einige bislang bestehende rote Linien zu überdenken und in Nordirland auch nach dem Brexit einige Regeln der EU gelten zu lassen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fester - Für gute Stimmung sorgten vor allem Hoffnungen auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China. "Was den Markt antreibt, ist das Potenzial für ein mögliches Zwischenabkommen", so Chef-Investmentstratege Tony Roth von Wilmington Trust mit Blick auf ein entsprechendes Signal von US-Präsident Trump. Auch die am Donnerstag von der EZB angekündigte geldpolitische Lockerung kam gut an, ebenso, dass der Dow-Jones-Index nicht weit entfernt vom Rekordhoch im Juli geschlossen hatte. In Südkorea und in China und Taiwan wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt. Goldwerte standen unter Abgabedruck, nachdem der zuletzt gestiegene Goldpreis wegen der geldpolitischen Lockerung zurückgekommen war. Evolution Mining verloren in Sydney 3,4 Prozent, Newcrest 2,8 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Kundgebungen wegen Stellenabbau bei Siemens geplant

Die Siemens-Arbeitnehmer wollen wegen des geplanten Stellenabbaus im Energiegeschäft ein Zeichen setzen. "Wir wollen vom 17. bis zum 19. September an den von den Abbauplänen betroffenen Standorten ein Signal an das Management senden", teilte die IG Metall der Wirtschaftswoche mit. Konkret planen Betriebsräte und IG Metall demnach Kundgebungen.

S&P bewertet TLG Immobilien AG mit 'BBB'

Die Ratingagentur S&P stuft in einer Ersteinschätzung die Bonität des Immobilienunternehmens TLG mit "BBB" ein. Der Ausblick ist.

Karstadt -Kaufhof-Eigentümer Signa erhöht Eigenkapital um 1,2 Mrd EUR

Die Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors Rene Benko besorgt sich frisches Geld. Insgesamt will der Investor, dem in Kürze die Galeria Karstadt Kaufhof ganz gehören wird, über zwei Kapitalerhöhungen das Eigenkapital der Gruppe um 1,2 Milliarden Euro stärken. Die Erlöse sollen sowohl für künftige Akquisitionen verwendet werden als auch die Liquiditätsreserven der Gruppe stärken.

Hofreiter fordert "ordentliche Finanzspritze" für die Bahn

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat ein vom Bundesrechnungshof festgestelltes Milliardendefizit der Deutschen Bahn als "Quittung für die ruinöse Bahnpolitik der CSU-Verkehrsminister" bezeichnet. Er forderte von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine "ordentliche Finanzspritze" für die Bahn. "Kurzfristig müssen die Gelder verdoppelt, mittelfristig vervierfacht werden", verlangte er.

British Airways streicht für den 27. September alle Großbritannien-Flüge

Die Fluggesellschaft British Airways (BA) hat wegen eines weiteren geplanten Pilotenstreiks vorsorglich bereits jetzt alle für den 27. September geplanten Flüge von und nach Großbritannien gestrichen.

Börse Hongkong will an Übernahmeplänen für LSE festhalten

Die Börse Hongkong will trotz Ablehnung ihres Übernahmeangebots durch die London Stock Exchange (LSE) an den Plänen festhalten und diese den LSE-Aktionären vorstellen.

US-Ausschuss fordert von Tech-Konzernen CEO-Stellungnahmen ein

Der US-Kongress treibt seine Kartelluntersuchungen in der Technologieindustrie voran. Parlamentarier beider Parteien aus dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses haben von den vier Konzernen Apple, Facebook, Amazon und der Google-Mutter Alphabet mehrere Dokumente angefordert, darunter auch Stellungnahmen der CEOs.

Autoportal Bitauto bekommt Angebot von Tencent und Hammer Capital

Der chinesische Technologiekonzern Tencent und der Investor Hammer Capital wollen Bitauto übernehmen, einen chinesischen Anbieter von Internetinhalten, Marketing- und Transaktionsdienstleistungen für die Automobilindustrie.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2019 12:15 ET (16:15 GMT)