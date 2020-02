LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

Am Ölmarkt gibt es keine klare Tendenz, nachdem sich Russland und Saudi-Arabien nicht auf eine Förderkürzung einigen konnten. Spekulationen über eine Kürzung hatten die Preise zuletzt gestützt, die wegen befürchteter negativer Folgen des Coronavirus auf die Ölnachfrage unter Druck geraten waren. Tendenziell stützt allerdings zugleich, dass laut einem Agenturbericht ein Komitee der Opec+ ungeachtet der Uneinigkeit der beiden großen Ölförderer für eine Senkung der Produktion um 600.000 Barrel pro Tag plädiert. Entscheidungsgewalt hat das Gremium aber nicht.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Etwas fester - Nach der jüngsten massiven Erholung an den US-Aktienmärkten sind am Donnerstag zunächst nur noch kleine Aufschläge drin. Sie reichten aber schon für neue Allzeithochs beim Dow-Jones-Index und beim S&P-500 gleich zu Handelsbeginn. Hatten zuletzt nachlassende Sorgen bezüglich konjunkturbremsender Auswirkungen der Virusepidemie in China die Anleger wieder zu Käufen animiert, kommt nun hinzu, dass China, wie im sogenannten Phase-1-Handelsabkommen mit den USA verabredet, Strafzölle auf US-Importe senkt. Daneben weicht die politische Unsicherheit, weil das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump gescheitert ist, wenngleich das so auch zu erwarten war angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse. Twitter schießen um 16 Prozent nach oben. Das soziale Netzwerk hat zwar weniger verdient und ist beim Gewinn unterhalb der Erwartungen geblieben, der Umsatz übertraf aber erstmals im Quartal die Schallmauer von 1 Milliarde Dollar und damit auch die Expertenprognose. Bristol-Myers Squibb verteuern sich nach dem Quartalsbericht um 1,4 Prozent. Gut sind auch die Geschäftszahlen von Fiat Chrysler ausgefallen. Die Aktie legt um 0,8 Prozent zu. Der Kurs von Gopro bricht um 10,3 Prozent ein. Der Spezialkamerahersteller schnitt im wichtigen Weihnachtsquartal schlechter ab als erwartet. Analysten vermuten, dass zu hohe Rabatte den Umsatz gedrückt haben. Um 2,1 Prozent abwärts geht es mit der Qualcomm-Aktie. Der Chipkonzern hat in seinem ersten Geschäftsquartal zwar mehr umgesetzt und verdient als erwartet, doch überzeugte der Ausblick nicht in allen Punkten.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Freundlich - Neben der Entspannung an der Coronavirus-Front - u.a. nach Berichten über Behandlungsfortschritte - sorgte auch die Berichtssaison der Unternehmen für Zuversicht. Dazu trug auch bei, dass China wie mit den USA verabredet, am 14.Februar Strafzölle auf US-Importe um die Hälfte senken wird. An den Finanzmärkten greift mehr und mehr die Erwartung um sich, dass sich die negativen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs - auch wegen erfolgter Wirtschaftsstimuli der chinesischen Notenbank - in Grenzen halten werden. Arcelormittal haussierten nach der Zahlenvorlage um 11 Prozent. Laut den Analysten von Jefferies übertraf der Stahlhersteller die Konsenserwartung beim operativen Ergebnis um 8 Prozent. Auch der Ausblick kam gut an. Nach Zahlen im Rahmen der Erwartungen ging es für die Aktie des Wettbewerbers Voestalpine um 1,2 Prozent nach oben. Im Gefolge ging es auch für andere Aktien aus dem Sektor nach oben: Thyssenkrupp gewannen 2,7 Prozent und Salzgitter 4 Prozent. Der Kurs der Deutschen Bank schoss um 12,9 Prozent nach oben. Hier sorgte für Fantasie, dass die Bank einen neuen Großaktionär hat. Seit der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen habe bei vielen Investoren die Zuversicht auf eine Trendwende beim größten deutschen Bankhaus wieder zugenommen, hieß es. Der Bankensektor war mit einem Plus von 1,9 Prozent größter Gewinner in Europa, gestürzt auch von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen, so von Unicredit, Societe Generale und Nordea. Unicredit stiegen um 8,2, Nordea um 7 und Societe Generale um 1 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Do, 8:02 Uhr Mi, 17.36 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0979 -0,19% 1,0999 1,1003 -2,1%

EUR/JPY 120,73 -0,04% 120,84 120,68 -1,0%

EUR/CHF 1,0707 -0,03% 1,0709 1,0702 -1,4%

EUR/GBP 0,8488 +0,31% 0,8472 0,8468 +0,3%

USD/JPY 109,95 +0,14% 109,87 109,69 +1,1%

GBP/USD 1,2933 -0,49% 1,2984 1,2993 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 6,9722 -0,02% 6,9698 6,9747 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 9.780,25 +1,61% 9.630,50 9.529,50 +35,6%

Der Dollar zeigt sich weiter auf dem Vormarsch. Die Rabobank verweist darauf, dass US-Anlagen angesichts der Stärke der US-Ökonomie weiter gesucht sein dürften. Vor allem das britische Pfund neigt gegen den Greenback zur Schwäche, aber auch gegen den Euro. Die Unsicherheit wegen der Handelsgespräche mit der EU verhindere eine Erholung, sagen Teilnehmer.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Sehr fest - Spekulationen auf eine Eindämmung der Coronavirusepidemie trieben die Aktienmärkte an. Zudem breitete sich die Ansicht aus, dass die wirtschaftlichen Folgen des Virus nicht allzu gravierend sein dürften. Positive Nachrichten kamen auch zum US-chinesischen Handelsstreit, weil China im September verhängte Strafzölle auf US-Importe halbiert. Dazu gesellten sich gute Vorgaben aus den USA, wo die Aktienkurse zusätzlichen Auftrieb von überraschend starken heimischen Konjunkturdaten bekommen hatten. Mit den Ölpreisen erholten sich auch die Aktien der Branchenunternehmen. In Australien stiegen Woodside Petroleum um 2,7 Prozent, in Tokio Inpex um 2,6 Prozent. CNOOC legten in Hongkong um 5,2 Prozent zu. In Tokio legte die Toyota-Aktie um 2,6 Prozent zu, nachdem der japanische Automobilkonzern bei der Vorlage von Geschäftszahlen die Jahresgewinnprognose erhöht hatte. In Seoul sprangen Hyundai Heavy Industries Holding um 15 Prozent nach oben. Der Werftbetreiber hatte seinen Verlust im vierten Quartal deutlich reduziert und einen Aktienrückkauf angekündigt.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Continental baut neues Werk für Radarsensoren in den USA

Der Autozulieferer Continental baut in den USA ein neues Werk zur Fertigung von Radarsensoren. In den Bau des Werks in New Braunfels, Texas, sollen in den kommenden drei Jahren rund 100 Millionen Euro investiert werden.

Uniper erhält vier Verträge zur Netzstabilität in Großbritannien

Der Energiekonzern Uniper SE verstärkt sein britisches Geschäft mit gasbasierten Lösungen zur Netzstabilität. Der Netzbetreiber National Grid ESO hat vier Verträge an die Uniper-Gaskraftwerke in den englischen Orten Killingholme und Grain vergeben. Die Vereinbarungen haben eine Laufzeit bis 2026.

Talanx-Tochter HDI übernimmt Cyberspezialisten Perseus

Die Talanx-Tochter HDI hat den Cyberspezialisten Perseus übernommen. Das Startup ist auf die Prävention von Cybergefahren und Cyber-Notfallhilfe spezialisiert. Mit der Akquisition will die HDI Gruppe nun Cyberversicherungen und Cyber-Security-Konzepte sowie weitere Services aus einer Hand anbieten. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Windeln.de bringt Teile der Kapitalerhöhung bei eigenen Aktionären unter

Bei der anstehenden Kapitalerhöhung der Windeln.de SE haben 39,2 Prozent der bestehenden Aktionäre ihr Bezugsrecht genutzt. Sie beziehen nun 980.081 neue Aktien . Insgesamt wurden bis zu gut 2,5 Millionen neue Aktien angeboten. Die nicht bezogenen Anteilsscheine und knapp 2,7 Millionen neue Aktien, werden in den nächsten Tagen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger zu je 1,20 Euro platziert.

Sieben Mitarbeiter einer rheinland-pfälzischen Bank unter Geldwäscheverdacht

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen sieben zum Teil ehemalige Mitarbeiter einer rheinland-pfälzischen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche. Darunter befinden sich nach Angaben der Behörde auch die beiden ehemaligen Geschäftsführer der Bank mit Sitz in Mainz.

US-Wirtschaft wächst 2020 wegen Boeing weniger als 3 Prozent

Die USA gehen im laufenden Jahr wegen des Auslieferungsstopps bei der Boeing 737 Max von einem geringeren Wirtschaftswachstum aus. Das Bruttoinlandsprodukt könne langsamer als 3 Prozent expandieren, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin dem Sender Fox Business Network. Boeing sei der größte Exporteur des Landes, da könne der Auslieferungsstopp 50 Basispunkte oder mehr ausmachen.

