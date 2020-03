LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 2.905,56 -0,15% -22,42%

Stoxx50 2.761,38 -0,11% -18,86%

DAX 10.438,68 -0,35% -21,21%

FTSE 5.876,52 -1,40% -20,98%

CAC 4.610,25 -0,57% -22,88%

DJIA 23.757,85 -5,04% -16,75%

S&P-500 2.748,83 -4,63% -14,92%

Nasdaq-Comp. 7.976,21 -4,41% -11,10%

Nasdaq-100 8.022,57 -4,18% -8,14%

Nikkei-225 19.416,06 -2,27% -17,93%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 176,84 +24

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 33,23 34,36 -3,3% -1,13 -45,0%

Brent/ICE 36,27 37,22 -2,6% -0,95 -44,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.647,39 1.653,21 -0,4% -5,83 +8,6%

Silber (Spot) 16,82 16,96 -0,8% -0,14 -5,8%

Platin (Spot) 870,65 874,20 -0,4% -3,55 -9,8%

Kupfer-Future 2,51 2,53 -0,7% -0,02 -10,5%

Deutlich abwärts geht es für die Ölpreise, nachdem Saudi-Arabien Pläne offengelegt hat, die Förderung auf ein Rekordniveau von 13 Millionen Barrel täglich auszuweiten. Bislang liegt die maximale Tageskapazität bei 12 Millionen. Damit dürfte sich der Preiskrieg mit Russland weiter verschärfen. Zudem hat die Opec ihre Prognose für das Wachstum der täglichen Ölnachfrage im laufenden Jahr drastisch gesenkt. Gold und US-Anleihen können sich der insgesamt negativen Tendenz nicht entziehen. Während der Goldpreis mittlerweile ins Minus gerutscht ist, verteidigen die zehnjährigen US-Anleihen noch ein kleines Plus. Doch die den anhaltend globalen negativen Nachrichten rund um das Coronavirus sorgen weiter für eine erhöhte Nachfrage bei den vermeintlich sicheren Assets, heißt es.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Wall Street steht zur Wochenmitte wieder unter massivem Abgabedruck. Hauptgrund ist die Enttäuschung über das Ausbleiben der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Stützungsmaßnahmen der USA zur Bekämpfung der negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie. Der Vorstoß von Trump, zur Ankurbelung der Wirtschaft die Lohnsteuer auszusetzen, ist im Kongress ins Leere gelaufen. Beide Kammern des Kongresses legen zudem demnächst eine einwöchige Pause ein, womit die Chancen auf ein kurzfristiges größeres Konjunkturpaket schwinden. Auch die überraschende Zinssenkung der Bank of England (BoE) übt keine positive Wirkung aus. Dies hatte sich schon in der Vorwoche bei der außerplanmäßigen Leitzinssenkung der US-Notenbank gezeigt. Die Investoren sind der Überzeugung, dass weniger geldpolitische Maßnahmen die negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie abfedern werden, sondern gezielte Konjunkturpakete der Regierungen. Nun sind die Blicke der Investoren auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag gerichtet. Eine Zinssenkung um 10 Basispunkte gilt als eingepreist. Daneben könnten noch weitere Lockerungsmaßnahmen eingeleitet werden, worüber die Erwartungen jedoch auseinandergehen. Die Boeing-Aktie steht massiv unter Druck und verliert zweistellig. Hintergrund ist ein Bloomberg-Bericht, wonach der US-Flugzeughersteller bereits für Freitag die vollständige Inanspruchnahme eines Kredits in Höhe von 13,8 Milliarden Dollar plant.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Knapp behauptet- Die Berg- und Talfahrt ist weitergegangen. Am Ende schlossen die Indizes leicht im Minus, gedrückt von schwachen Wall-Street-Vorlagen. Die Unsicherheit angesichts der Nachrichtenlage rund um die Coronavirus-Epidemie war unverändert hoch. Nur vorübergehend für leichte Entspannung sorgte eine überraschende Zinssenkung durch die Bank of England. Am Aktienmarkt lagen einige konjunkturempfindliche Branchen vorne. Der Subindex der Banken gewann 1,3, der Chemie-Index 1,1 Prozent und der Auto-Index 0,7 Prozent. Ganz hinten lag der Reise- und Transportsektor (minus 3,9 Prozent). Auch Einzelhandel (minus 2,5 Prozent) und Öl - und Gaswerte (minus 2 Prozent) wurden abverkauft. Unter Druck standen die Aktien der stark vom China-Geschäft abhängigen Sportartikelhersteller. Adidas sackten um 9,1 Prozent ab, Puma hielten sich mit minus 4,5 Prozent etwas besser. Zu Adidas hieß es, nicht nur seien die Quartalszahlen auf der Ergebnisseite unter den Erwartungen geblieben, auch der Ausblick sei schwach. Puma erwartet keine kurzfristige Normalisierung der Coronavirus-Situation und hat den Ausblick zurückgezogen. Die K+S-Aktie machte einen Satz von 14 Prozent nach oben. Zwar hat der Konzern die Dividende gekürzt und zeigt sich unsicher über die Coronavirus-Folgen. Doch gut kam an, dass das Salzgeschäft in Amerika verkauft werden soll. Der bereinigte Cashflow 2019 lag klar über den Erwartungen, der Verschuldungsgrad ging zurück.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,1277 -0,28% 1,1340 1,1340 +0,6%

EUR/JPY 118,12 -0,63% 118,76 117,84 -3,1%

EUR/CHF 1,0588 -0,12% 1,0597 1,0600 -2,5%

EUR/GBP 0,8766 +0,03% 0,8803 0,8762 +3,6%

USD/JPY 104,79 -0,30% 104,74 103,90 -3,7%

GBP/USD 1,2862 -0,33% 1,2905 1,2943 -2,9%

USD/CNH (Offshore) 6,9665 +0,09% 6,9535 6,9607 0%

Bitcoin

BTC/USD 7.701,26 -3,20% 7.857,78 7.821,17 +6,8%

Am Devisenmarkt kann sich der Dollar von zwischenzeitlichen Abgaben wieder erholen. Der Yen als sicherer Hafen gibt gegenüber der US-Devise um 0,3 Prozent nach, der Euro fällt auf 1,1271 Dollar nach 1,1309 Dollar am Vorabend.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach der Stabilisierung des Vortages haben die Märkte wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Kaum eine Börse konnte sich dem Abwärtstrend entziehen. Während die globalen Fallzahlen des Coronavirus bei Neuinfektionen und Todesfällen steigen, entwich ein Stück der Vortageshoffnungen auf kräftige Wirtschaftsstimuli. Der Aktienmarkt in Australien verlor besonders deutlich, in Japan und Südkorea fielen die Kurse etwas weniger stark, Hongkong schlug sich mit einer leichteren Tendenz wacker. Enttäuschung kam vor allem aus den USA. Dort wurde über die von US-Präsident Donald Trump vollmundig angekündigten "dramatischen" Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur gestritten. Händler sahen die zahlreichen Versuche, die Konjunktur anzukurbeln, eher kritisch. In Australien ging es um 3,6 Prozent steil abwärts - die Markt glitt in den Bärenmarktbereich. Der frühere Finanzminister Martin Parkinson sah eine hohe Rezessionsgefahr. Im chinesischen Kernland sanken Schanghai-Composite, Shenzhen-Composite und das Startup-Segment ChiNext um 0,9 bzw. 1,5 sowie 2,2 Prozent. Laut Händlern sind Ausmaß und vor allem Dauer des Wirtschaftseinbruchs durch die Corona-Epidemie noch immer nicht absehbar. Der Nikkei-225 in Tokio gab um 2,3 Prozent nach und sank auf ein 14-Monatstief. Die japanische Regierung hatte zwar ein milliardenschweres Konjunkturprogramm vorgestellt, die Sorgen über eine Rezession blieben aber.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Adidas profitiert 2019 von China, Europa, Online-Boom, Reebok

Adidas hat im abgelaufenen Jahr von zweistelligen Wachstumsraten in Asien-Pazifik und überproportionalem Wachstum im margenstarken Online-Geschäft profitiert. Die Erholung im Heimatmarkt Europa, die Beseitigung der Anfang 2019 bestehenden Produktionsengpässe für den US-Markt sowie die Stabilisierung des Gewinns bei Reebok kamen Adidas ebenfalls zugute.

Deutsche Lufthansa streicht wegen Coronavirus weitere 23.000 Flüge

Die Deutsche Lufthansa hat "aufgrund der außergewöhnlichen Umstände durch die Ausbreitung des Coronavirus" auch ihren Flugplan für April massiv zusammengestrichen. Im Zeitraum vom 29. März bis zum 24. April müssten bei allen Passagierairlines der Gruppe in Summe 23.000 Flüge gestrichen werden, teilte der Konzern mit.

Austrian Airlines reduziert Flugprogramm um bis zu 50 Prozent

Austrian Airlines hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus im März und April die Hälfte ihrer angebotenen Flüge gestrichen. Die Lufthansa-Tochter hatte bereits in der vergangenen Woche ein Fünftel aller Flüge im März aus dem Europanetz gestrichen. Da die Lage angespannt bleibe und weiterhin starke Buchungsrückgänge zu verzeichnen seien, sei der Flugplan weiter angepasst worden, teilte das Unternehmen mit.

K+S trennt sich vollständig von amerikanischem Salzgeschäft

Der Salz- und Düngemittelkonzern K+S will sich auf das Geschäft mit mineralischen Düngemitteln und Spezialitäten konzentrieren und sein Salzgeschäft in Nord- und Südamerika komplett verkaufen. Von den Verkaufsplänen nicht betroffen ist das neue Kaliwerk Bethune in Kanada. Denn das ist nicht Teil der operativen Einheit "Americas", sondern mit den deutschen Kaliwerken sowie übrigen Salzaktivitäten in der Region "Europa+" zusammengefasst.

K+S verdient 2019 operativ etwas mehr - Dividende gesenkt

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 11, 2020 13:56 ET (17:56 GMT)