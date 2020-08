LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:31 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.289,64 -0,49% -12,16%

Stoxx50 2.971,78 -0,50% -12,67%

DAX 12.881,76 -0,30% -2,77%

FTSE 6.076,62 -0,83% -18,76%

CAC 4.938,06 -0,68% -17,40%

DJIA 27.797,82 -0,17% -2,60%

S&P-500 3.388,75 +0,20% +4,89%

Nasdaq-Comp. 11.189,34 +0,54% +24,71%

Nasdaq-100 11.374,92 +0,76% +30,25%

Nikkei-225 23.040,09 -0,25% -2,61%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 176,43% +32

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,78 42,89 -0,3% -0,11 -26,0%

Brent/ICE 45,41 45,37 +0,1% 0,04 -26,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.008,76 1.988,60 +1,0% +20,16 +32,4%

Silber (Spot) 28,00 27,58 +1,5% +0,43 +56,9%

Platin (Spot) 962,65 954,00 +0,9% +8,65 -0,2%

Kupfer-Future 2,97 2,90 +2,4% +0,07 +5,3%

Die anhaltende Dollar-Schwäche beflügelt den Goldpreis. Neben dem Dollar bewegten sich auch die US-Rentenrenditen wieder nach unten, heißt es. Fallende Marktzinsen stützten das Edelmetall wie ein schwacher Dollar, so Stimmen aus dem Handel.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Zwar markieren S&P-500 und Nasdaq-Composite neue Rekordstände, doch konnten diese Niveaus nicht verteidigt werden. Positiv merken Händler an, dass die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA auf das niedrigste Niveau seit Ende Juni gefallen sind. Doch die Verhandlungen um ein neues Corona-Hilfspaket haben immer noch keinen erfolgreichen Abschluss gefunden. Bremsend wirkt der sich immer weiter verschärfende Handelszwist zwischen den USA und China. Das US-Handelsministerium hat neue Vorschriften erlassen, die den Zugang von Huawei zu im Ausland produzierten Chips einschränken. Nur wenig bewegen sehr gute Immobiliendaten. Walmart fallen nach anfänglichen Gewinnen nun um 1,0 Prozent. Der US-Supermarktriese hat im zweiten Quartal von den Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie profitiert. Umsatz sowie Gewinn übertraf die Erwartungen deutlich. Während sich der Online-Handel coronabedingt gut entwickelte, ging der Kundenverkehr im Juli allerdings um 14 Prozent zurück. Home Depot sinken um 1,2 Prozent zu. Auch die US-Baumarktkette glänzt mit guten Geschäftszahlen, steigende Kosten blieben aber ein Thema, heißt es. Oracle hat sich laut einem Zeitungsbericht als möglicher Käufer der chinesischen Video-App Tiktok positioniert. Die Titel steigen um 2,5 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Der Markt vollzog eine Achterbahnfahrt - der DAX sprang zwischenzeitlich über die 13.000er Marke. Doch der steigende Euro bremste. Laut der neuen Umfrage der Bank of America unter den internationalen Fondsmanager ist die Eurozone nun der klare Anlagefavorit unter den Regionen. Auch in Asien komme die Erholung voran, hieß es. Exportorientierte Aktien wie Covestro (plus 2,7 Prozent) oder Henkel zogen an. Deutlicher im Minus schlossen MTU, Beiersdorf und Eon. Unter den Sektoren in Europa gaben Ölaktien , Banken- und Versorgerwerte überdurchschnittlich stark nach. Bei BHP (minus 2,5 Prozent) enttäuschte die Dividende - trotz überzeugenderGeschäftszahlen. Evotec stiegen um 1,7 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hatte mit Novo Nordisk eine strategische Allianz geschmiedet. Für Clariant ging es um 4,8 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf erneutes Übernahmeinteresse verwiesen. Für Lagardere ging es um 3,4 Prozent nach unten. Hintergrund war die frühzeitige Verlängerung des Vertrags von CEO Arnaud Lagardere. Tele Columbus fielen nach Zahlenausweis um 5,5 Prozent. Der Umsatz liege 3 Prozent unter Konsens, hieß es. Atoss setzten ihre Hausse mit plus 7 Prozent fort und Hornbach Holding markierten mit einem Aufschlag von 4,1 Prozent ebenfalls Rekordstände. Geberit zogen um 0,1 Prozent an. Das EBITDA überzeugte. Persimmon stiegen um 8 Prozent - dank der Zwischendividende. Marks & Spencer reagierten auf den Zwischenbericht mit Abgaben von 4,9 Prozent. Sehr enttäuschend sei es in der Bekleidungssparte gelaufen, so Analysten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1933 +0,50% 1,1894 1,1865 +6,4%

EUR/JPY 125,77 -0,12% 125,57 125,85 +3,2%

EUR/CHF 1,0769 +0,07% 1,0764 1,0756 -0,8%

EUR/GBP 0,9024 -0,43% 0,9052 0,9063 +6,6%

USD/JPY 105,41 -0,59% 105,59 106,05 -3,1%

GBP/USD 1,3225 +0,90% 1,3141 1,3093 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,9088 -0,34% 6,9258 6,9335 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 11.956,26 -3,03% 12.264,76 12.164,88 +65,8%

Dass internationale Fonds verstärkt auf europäische Aktien setzen, kommt auch dem Euro zugute und schwächt zugleich den US-Dollar. Mit einer Tagesspitze von 1,1966 Dollar hat die Gemeinschaftswährung den höchsten Stand seit Mai 2018 erreicht. Der Dollar-Index büßt 0,5 Prozent ein und zeigt sich zwischenzeitlich auf dem tiefsten Stand seit über zwei Jahren.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

In meist engen Grenzen uneinheitlich haben sich die Aktienmärkte gezeigt. Zu einem Kursrutsch kam es im späten Handel in Seoul. Auslöser waren stark gestiegen Corona-Neuinfektionszahlen in Südkorea. Das trübte die Stimmung besonders für Aktien aus dem Reise- und Freizeitsektor. Korean Air Lines verbilligten sich um 6,4 Prozent und Hanatour Service um 8,2 Prozent. Größter Gewinner war Sydney. Der Schanghai-Composite konnte sein kräftiges Vortagesplus etwas ausbauen, er wurde zuletzt gestützt von einer neuerlichen kräftigen Liquiditätsspritze der chinesischen Notenbank. Tokio hinkte erneut hinterher. Dort sorgten sich Marktteilnehmer weiter um die Gesundheit von Premierminister Shinzo Abe, der die meiste Zeit des Vortages in einem Krankenhaus verbracht hatte - offiziell wegen eines Routine-Checks. Gebremst wurde der Nikkei erneut zusätzlich von der Schwäche des Dollar. Marktteilnehmer in Schanghai berichteten nach der liquiditätsgetriebenen Rally des Vortages von leichten Rücksetzern bei Bank- und Versicherungsaktien. BOC International sah für die Branchenwerte dennoch Potenzial angesichts deren Bewertungsniveaus. In Hongkong legten JD.com um über 8 Prozent zu - gestützt von einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsergebnis. Auf positive Resonanz stießen auch die Quartalszahlen von China Telecom, der Kurs legte um 2,6 Prozent zu. In Tokio stieg der Kurs des Recyclers Refinverse um über 5,7 Prozent. Das Unternehmen verringerte seinen Quartalsverlust. Vorschusslorbeeren gab es für Nintendo. Die Aktie legte vor der Veröffentlichung neuer Spiele um 2,5 Prozent zu auf das höchste Niveau seit 2008. Sydney wurde gestützt von starken Kursgewinnen im Gesundheitssektor. Dazu trug maßgeblich ein Plus von 9,8 Prozent bei Cochlear bei. Das Unternehmen hatte sich erneut optimistisch geäußert. Monadelphous machte nach dem Geschäftszahlenausweis einen Satz um 19 Prozent nach oben. Treasury Wine sackten um 14 Prozent ab, belastet von Untersuchungen Chinas wegen angeblicher Verstöße gegen Wettbewerbsregeln.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Gericht entscheidet im Patentstreit mit Nokia gegen Daimler

Im Patentstreit zwischen Nokia und Daimler um Telekommunikationsstandards hat sich das Landgericht Mannheim hinter den finnischen Konzern gestellt. Das Gericht entschied, dass der Stuttgarter Autokonzern ein Patent von Nokia verletzt. Daimler kündigte an, in Berufung zu gehen.

RWE will mit Kapitalerhöhung rund 2 Milliarden Euro erlösen

Der Energieversorger RWE AG will den Übernahmedeal der Nordex SE teils mit einer Kapitalerhöhung finanzieren. Der Vorstand der Aktiengesellschaft hat dazu mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von rund 61,5 Millionen neuen Aktien beschlossen, wie der DAX-Konzern in Essen mitteilte. Das Grundkapital der Gesellschaft werde dabei unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre um 10 Prozent erhöht. RWE erhofft sich dadurch einen Bruttoerlös von rund 2 Milliarden Euro, um unter anderem das Ökostromgeschäft zu stärken.

Europäischer Gerichtshof soll im Mitbestimmungsstreit bei SAP entscheiden

Im Streit um die Mitbestimmung beim Softwareriesen SAP hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg angerufen. Es geht darum, ob SAP durch eine Verkleinerung des Aufsichtsrats die Gewerkschaften Verdi und IG Metall aus dem wichtigen Gremium heraushalten kann. (Az: 1 ABR 43/18 (A))

Ungarn gründet mit Rheinmetall Joint Venture für Schützenpanzer Lynx

