LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Puma wird den geplanten Aktiensplit, bei dem jede bestehende Aktie in 10 neue Aktien getauscht wird, am 10. Juni umsetzen. Alle formellen Voraussetzungen für den Split im Verhältnis 1 zu 10 seien erfüllt. Die entsprechenden Satzungsänderungen wurden am 23. Mai in das Handelsregister des Amtsgerichts Fürth eingetragen, teilte der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mit. Ab 10. Juni werden somit Aktionäre der Puma SE neun zusätzliche Aktien für jede gehaltene Aktie erhalten. Es wird erwartet, dass sich der Marktpreis je Aktie dementsprechend anpasst. Derzeit kostet eine Puma-Aktie etwa 543 Euro.

Schuldzuweisungen nach geplatzter Fusion zwischen Fiat Chrysler und Renault

Nach der geplatzten Fusion der Autobauer Fiat Chrysler und Renault schieben sich beide Seiten die Schuld zu. Italien warf Frankreich "politische Einmischung" vor. Aus der französischen Regierung hieß es dagegen, Fiat Chrysler habe den Zusammenschluss "überstürzt" abgeblasen. Renault bedauerte das Platzen der Fusion, mit dem einer der größten Hersteller der Welt entstanden wäre.

Ford schließt Werk in Wales bis September 2020 - Gewerkschaft

Das Ford-Motorenwerk im walisischen Bridgend steht nach Gewerkschaftsangaben vor dem Aus. Ford wolle die Fabrik bis September 2020 schließen, teilte die Gewerkschaft Unite mit. Dadurch würden 1.500 Jobs wegfallen. Ford reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme. Laut BBC will Ford zu einem späteren Zeitpunkt eine Ankündigung machen, die auch Angebote zur Versetzung von Mitarbeitern beinhalte.

Ford erwartet Belastung von 650 Mio USD aus Werksschließung in Wales

Die geplante Schließung des Motorenwerks im walisischen Bridgend kommt den US-Autobauer Ford teuer zu stehen. Das Unternehmen bestätigte das Ende der Fabrik und kündigte eine Sonderbelastung von 650 Millionen US-Dollar vor Steuern für den Konzern an.

Google verstärkt mit Looker-Übernahme das Cloud-Geschäft

Der Online-Riese Google kauft für 2,6 Milliarden US-Dollar in bar den US-Computersoftwarekonzern Looker. Die Gesellschaft, die eine Business-Intelligence-Plattform für Datenexploration und Discovery umfasst, werde Teil von Google Cloud, teilte die Google-Muttergesellschaft Alphabet mit. Die Kombination von Google Cloud und Looker werde es den Kunden ermöglichen, Daten auf neue Weise zu nutzen, um ihre digitale Transformation voranzutreiben", sagt Thomas Kurian, CEO von Google Cloud.

Russland setzt bei 5G auf Huawei

Rückenwind für Huawei aus Russland: Der zuletzt von der USA massiv unter Druck gesetzte Technologieriese aus China hat am Mittwoch ein Abkommen mit dem russischen Telekommunikationskonzern MTS unterzeichnet. Die am Rande eines Treffens von Russlands Staatschef Wladimir Putin mit Chinas Präsident Xi Jinping geschlossene Vereinbarung sieht als Pilotprojekt den Start von 5G-Mobilfunknetzen in Russland in den Jahren 2019 bis 2020 vor, wie MTS mitteilte.

JP Morgan gibt Digital-Banking-App "Finn" nach nur einem Jahr auf

Die US-Bank JP Morgan Chase & Co verabschiedet sich von dem Experiment junge Kunden mit einer neuen Digital-Banking-App zu gewinnen. Knapp ein Jahr nach der Einführung stellt die Bank nach eigenen Angaben die Smartphone-App namens "Finn" wieder ein. Die Kundenguthaben werden auf neue Giro- und Sparkonten bei Chase übertragen. Damit zieht JP Morgan schnell die Reißleine bei einem Produkt, von dem die Bank hoffte, damit Kunden für sein Online- und Mobile-Banking-Geschäft anzulocken.

UBS plant Partnerschaft mit Sumitomo Mitsui Trust - Zeitung

Die Schweizer Großbank UBS will offenbar ein Gemeinschaftsunternehmen mit der japanischen Finanzholding Sumitomo Mitsui auf den Weg bringen. "Wir werden an diesem Freitag eine Partnerschaft mit der japanischen Bank Sumitomo Mitsui Trust in der Vermögensverwaltung besiegeln", sagte UBS-Chef Sergio Ermotti im Interview mit dem Handelsblatt.

