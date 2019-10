LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der US-Pharmakonzern Abbott stellt weitere 3 Milliarden US-Dollar für den Rückkauf von eigenen Aktien bereit. Das Board habe ein entsprechendes Programm abgesegnet, teilte die Abbott Laboratories Inc mit. Von dem früheren Rückkaufprogramm im gleichen Volumen, das im September 2014 genehmigt wurde, sei ein Teilbetrag über 795 Millionen Euro noch ungenutzt.

Blackrock-Gewinn sinkt - jedoch weniger als erwartet

Der Vermögensverwalter Blackrock hat im zurückliegenden Quartal einen deutlichen Anstieg der Mittelzuflüsse verzeichnet. Allerdings ging der Gewinn um 8 Prozent auf 1,12 Milliarden Dollar zurück. Blackrock wies einen Gewinn von 7,15 Dollar je Aktie aus, das sind zwar 29 Cent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres aber mehr als die 6,92 Dollar, die Analysten im Schnitt prognostiziert hatten.

Citigroup übertrifft Erwartungen im dritten Quartal deutlich

Die Citigroup hat im dritten Quartal von einer niedrigeren Steuerlast und leicht höheren Erträgen profitiert. Das Ergebnis fiel besser aus als von Analysten erwartet. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um 1,1 Prozent zu.

CPPIB investiert bei KKR 500 Millionen Euro in Axel Springer

An der Übernahme von Axel Springer beteiligt sich auch der kanadische Staatsfonds CPPIB. Der Canada Pension Plan Investment Board will nach Angaben vom Dienstag dazu wenigstens 500 Millionen Euro in Traviata I investieren. Über diese Zweckgesellschaft hatte das Private-Equity-Unternehmen KKR im Juni sein freiwilliges Übernahmeangebot für den Berliner Medienkonzern abgewickelt.

Goldman Sachs verdient weniger als erwartet

Goldman Sachs hat im dritten Quartal vor allem wegen niedrigerer Einnahmen und Beteiligungsverlusten deutlich weniger verdient. Der Gewinn der Wall-Street-Bank fiel niedriger aus als von Analysten erwartet. Die Aktie gibt im vorbörslichen Handel um knapp 1 Prozent nach.

Hyundai investiert bis 2025 über 31 Mrd EUR in Zukunftstechnologien

Der südkoreanische Autobauer Hyundai will bis 2025 rund 41 Billionen Won - umgerechnet rund 31,3 Milliarden Euro - in Zukunftstechnologien investieren.

JP Morgan steigert Gewinn und übertrifft Erwartungen

Die US-Großbank JP Morgan hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz sinkender Zinsen und eines sich eintrübenden Umfelds gesteigert. Die Bank profitierte unter anderem von einem starken Anleihengeschäft. Die Erwartungen wurden übertroffen. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 0,7 Prozent.

Takeda verkauft Pharmaportfolio für über 200 Mio USD an Schweizer Acino

Takeda Pharmaceutical Co hat sich mit dem Schweizer Pharmaunternehmen Acino International AG über den Verkauf von etwa 30 Nicht-Kernprodukten für insgesamt über 200 Millionen US-Dollar verständigt, um so Schulden abzubauen. Das Portfolio umfasst nach Takeda-Angaben rezeptfreie und verschreibungspflichtige Pharmazeutika in Ländern im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika.

Ex-Chef von Thomas Cook will sich bei Boni-Rückzahlung nicht festlegen

Der ehemalige Chef des bankrotten britischen Reisekonzerns Thomas Cook, Peter Fankhauser, will seine 2017 erhaltene Bonuszahlung von einer halben Million Pfund (577.000 Euro) offenbar nur ungern zurückgeben. Vor Abgeordneten des britischen Parlaments sagte Fankhauser trotz mehrfacher Nachfragen, er werde sich heute nicht festlegen.

Wells Fargo verdient im dritten Quartal weniger

Die US-Bank Wells Fargo hat im dritten Quartal bei etwas höheren Einnahmen überraschend weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Die niedrigen Zinsen belasteten die Gewinne aus dem Kreditgeschäft. Der Nettogewinn der Bank mit Sitz in San Francisco ging auf 4,6 Milliarden US-Dollar zurück, von 6,0 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie die Bank mitteilte. Je Aktie verdiente Wells Fargo 0,92 Dollar nach 1,13 Dollar. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinnanstieg auf 1,24 Dollar gerechnet.

