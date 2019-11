LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Das Immobilienunternehmen Alstria Office Reit-AG hat in den ersten neun Monaten 2019 zwar operativ weniger Gewinn gemacht, das Ergebnis unter dem Strich dank höherer Bewertung des Portfolios aber deutlich gesteigert. Die Hamburger halten an ihrer Jahresprognose fest.

Bund will Verkauf von Vossloh-Loks an Chinesen verbieten - Agentur

Der Verkauf des Lokomotiven-Geschäfts von Vossloh an den chinesischen Zugkonzern CRRC könnte scheitern. Das Bundeswirtschaftsministerium prüfe ein Veto gegen die Veräußerung, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Insider. Das Ministerium erwäge, den Verkauf nach dem Außenwirtschaftsgesetz zu verbieten.

Sprint verliert Vertragskunden und schreibt erneut Verlust

Sprint tut sich schwer im Kampf um Kunden. Die Nummer 4 in der US-Mobilfunkbranche verlor in ihrem zweiten Geschäftsquartal 91.000 ihrer lukrativen Vertragskunden. Einige Analysten hatten schlimmeres befürchtet. Die Beobachter von Wells Fargo gingen gar von einer Einbuße von netto 160.000 Vertragskunden aus. Unter dem Strich stand bei Sprint, deren geplante Fusion mit T-Mobile US schleppender vorankommt als geplant, wie bereits im Auftaktquartal ein Verlust.

Under Armour senkt Prognose - Aktie fällt

Die Aktien von Under Armour sind 2am Montag vorbörslich unter Druck geraten, nachdem der US-Sportartikelhersteller die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt hat. Zudem war über das Wochenende bekannt geworden, dass die US-Behörden die Buchführung des Unternehmens aus Baltimore in Bezug auf mögliche illegale Praktiken unter die Lupe nehmen.

Milliardenfusion in der Medizinproduktebranche

Die niederländische Wright Medical Group NV geht in US-Besitz über. Das orthopädische Fachunternehmen hat nach eigenen Angaben der Übernahme durch Stryker zugestimmt. Der Kaufpreis je Aktie betrage 30,75 US-Dollar. In Summe liege der Unternehmenswert bei etwa 4,0 Milliarden US-Dollar. Inklusive ausstehender Wandelschuldverschreibungen liege der Wert bei etwa 5,4 Milliarden Dollar.

