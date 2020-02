LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Fiat Chrysler mit Gewinnsprung - Prognose bestätigt

Fiat Chrysler hat im vierten Quartal bei stabilen Umsätzen einen spürbaren Gewinnanstieg verzeichnet. Vor allem das weiterhin starke Geschäft in Nordamerika, aber auch wieder schwarze Zahlen in Europa sorgten für einen Gewinnsprung von über einem Drittel. Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte der Autokonzern. Der Umsatz stieg laut Mitteilung trotz rückläufiger Absätze in Europa und Asien um 1 Prozent auf 29,64 Milliarden Euro.

Iberia verlängert Verzicht auf China-Flüge bis April

Die spanische Fluggesellschaft Iberia will auch im März und April keine Flüge von und nach China anbieten. Bislang hatte die zur International Consolidated Airlines Group SA (IAG) gehörende Gesellschaft wegen des Ausbruchs des Coronavirus nur bis Ende Februar auf China-Flüge verzichtet.

ICE verdient weniger und hebt Dividende an

Die Intercontinental Exchange Inc (ICE) hat im vierten Quartal weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging nur leicht auf 1,667 Milliarden von 1,677 Milliarden US-Dollar zurück. Der Nettogewinn brach auf 448 Millionen ein, von 611 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

Nike überträgt Geschäftsteile in Südamerika an Handelspartner

Der Sportartikelhersteller Nike überträgt sein Markengeschäft an die jeweiligen Handelspartner in Brasilien, Argentinien, Chile und Uruguay. In diesem Zusammenhang entsteht eine Einmalbelastung von 425 Millionen US-Dollar.

Philip Morris enttäuscht mit Ausblick

Der Tabakkonzern Philip Morris International hat zwar mit seinem Ergebnis im vierten Quartal die Analystenprognosen übertroffen, mit den Zielen für das laufende Jahr aber enttäuscht. Das US-Unternehmen verdiente im Schlussquartal 1,6 Milliarden US-Dollar und damit weniger als im Vorjahreszeitraum (1,9 Milliarden). Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte aber 1,22 Dollar, während Analysten dem Konzern nur 1,21 Dollar zugetraut hatten. Der Umsatz kletterte um 2,9 Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar.

Twitter-Umsatz erstmals über 1 Mrd USD - starker Anstieg Neukunden

Twitter hat im vierten Quartal weniger verdient und ist beim Gewinn unterhalb der Erwartungen geblieben. Beim Umsatz hat das soziale Netzwerk aber erstmals im Quartal die Schallmauer von 1 Milliarde US-Dollar durchbrochen und die Schätzungen übertroffen. Für das laufende Quartal rechnet die Twitter Inc. wieder mit weniger Umsatz in der Spanne von 825 bis 885 Millionen Dollar. Die Analysten im Factset-Konsens erwarten im ersten Quartal im Schnitt einen Umsatz von 873 Millionen Dollar.

