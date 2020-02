LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Metro-Chef Olaf Koch geht davon aus, dass nach dem Verkauf der Real Hypermarket-Einzelhandelskette von den Käufern 50 Real-Märkte für mindestens zwei Jahre weiterbetrieben werden. Zudem wolle das Käufer-Konsortium weniger als 30 Standorte schließen, schrieb Koch in einem Brief an die Real-Mitarbeiter, in den Dow Jones Newswires Einsicht hatte.

Hapag-Lloyd und Hamburger Hafen arbeiten weiter zusammen

Die Reederei Hapag-Lloyd und die Betreibergesellschaft des Hamburger Hafens haben sich auf eine Fortführung ihrer Zusammenarbeit für weitere fünf Jahre verständigt. Auf Basis dieser Entscheidung könnten beide Unternehmen nun entsprechende Investitionen vornehmen und ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter ausbauen, hieß es in einer Presserklärung der Hapag Lloyd AG und der Hamburger Hafen und Logistik AG.

Fintech N26 zieht sich nach Brexit aus Großbritannien zurück

Das deutsche Fintech N26 zieht sich nach dem Brexit aus Großbritannien zurück. Das Unternehmen habe nach dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union keine Banklizenz mehr, um in Großbritannien tätig zu sein, teilte die mobile Bank mit.

Nanogate-Chef Ralf Zastrau legt Amt nieder

Der Vorstandschef des Oberfächenspezialisten Nanogate, Ralf Zastrau, legt sein Amt mit Wirkung zum 31. März aus persönlichen Gründen nieder. Ein Nachfolger wurde nicht bestellt. Der Vorstand verkleinert sich damit und wird künftig von Finanzvorstand Götz Gollan und COO Robert Wittmann gebildet, wie die Nanogate SE mitteilte.

Altmaier: EU-Kommission macht Weg frei für E-Auto-Prämie

Der Weg für die geplante Anhebung der Kaufprämie für Elektroautos ist frei. Die Europäische Kommission habe grünes Licht für die Anpassung des Umweltbonus gegeben, teilte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin mit. Dies sei "ein gutes Signal". Noch im Februar soll die entsprechende Förderrichtlinie in Kraft treten.

ABB schließt Werk in Ungarn und baut 1.000 Stellen ab

Der Schweizer Industriekonzern ABB hat die Schließung seines Werkes im ungarischen Ozd angekündigt. Im Zuge dessen werden rund 1.000 Arbeitsplätze wegfallen. Die Entscheidung sei wegen der sinkenden Kundennachfrage getroffen worden, die "weiterhin zurückgehen wird, bis zu dem Punkt, an dem es nicht mehr rentabel ist, das Werk weiterzuführen", teilte die ABB Ltd. mit.

Brauereikonzern Heineken bekommt im Juni einen neuen Chef

Der niederländische Brauereikonzern Heineken bekommt einen neuen Chef. CEO Jean-Francois van Boxmeer tritt nach 15 Jahren an der Konzernspitze zurück, wie die Heineken NV mitteilte. Zu seinem Nachfolger wurde Dolf van den Brink bestellt, der zurzeit, das Geschäft in der Region Asien-Pazifik leitet. Van den Brink werde am 23. April in den Vorstand eintreten.

UBS will Abflüsse aus Flagship-Immobilienfonds stoppen

Die Schweizer Bank UBS hat offenbar mit hohen Mittelabflüssen aus einem 20 Milliarden US-Dollar schweren Immobilienfonds zu kämpfen. Investoren bereiteten sich darauf vor, rund 7 Milliarden Dollar aus dem Trumbull Property Fund abzuziehen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Der Fonds habe lange Zeit sehr schlecht abgeschnitten.

Boeing erhält im Januar keine neuen Aufträge

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat im Januar keine neuen Aufträge erhalten. Wie der Airbus-Konkurrent mitteilte, wurden im vergangenen Monat 13 Flugzeuge ausgeliefert, darunter sechs 787 Dreamliner, zwei Maschinen vom Typ 777 sowie militärische Versionen seiner Verkehrsflugzeuge. Vorliegende Bestellungen sind den weiteren Angaben zufolge nicht storniert worden, so dass ein Auftragsbestand über 5.393 Maschinen vorliegt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2020 12:56 ET (17:56 GMT)