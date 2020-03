LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Deutsche Lufthansa könnte einem Zeitungsbericht zufolge wenn nötig wegen der Coronavirus-Krise Staatshilfen beantragen. In einer internen Videobotschaft an die Mitarbeiter habe Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Freitagnachmittag erklärt, dass man mit den Regierungen in den Heimatmärkten über mögliche Staatshilfen rede, berichtet das Handelsblatt. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte der Zeitung entsprechende Informationen.

Merck und Pfizer brechen Avelumab-Studie zu Kopf- und Halskrebs ab

Die Pharmakonzerne Merck und Pfizer haben eine klinische Phase-III-Studie mit dem Krebswirkstoff Avelumab zur Behandlung von Kopf- und Halskrebs abgebrochen. Die beiden Unternehmen folgten damit einer Empfehlung des unabhängigen Datenüberwachungsgremiums (DMC). Gemäß den Daten einer geplanten Zwischenauswertung sei es unwahrscheinlich, dass die Studie "Javelin Head and Neck 100" eine statistisch signifikante Verbesserung des primären Endpunktes des progressionsfreien Überlebens (PFS) erzielen werde, teilte die Merck KGaA.

Thyssen-Partner German Naval Yards greift MKS-180-Auftragsvergabe an

Die Vergabe eines milliardenschweren Auftrags zum Bau von vier Fregatten an ein Konsortium unter Führung der niederländischen Damen-Werft wird womöglich die Gerichte beschäftigen. Die bei dem Auftrag unterlegene Kieler Werft German Naval Yards reichte nach eigenen Angaben zunächst einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Bundes in Bonn ein.

Dräger liefert Beatmungsgeräte und Schutzmasken an Bundesregierung

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat von der Bundesregierung einen Großauftrag zur Lieferung von 10.000 Beatmungsgeräten erhalten. Die Abwicklung des Auftrages wird sich über das ganze Jahr erstrecken. Dazu werden die Produktionskapazitäten in Lübeck erheblich ausgeweitet, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Zum Auftragswert machte die Drägerwerk AG & Co KGaA zunächst keine Angaben.

Elringklinger verschiebt Hauptversammlung auf 7. Juli

Der schwäbische Autozulieferer Elringklinger verschiebt seine Hauptversammlung wegen der Corona-Krise um knapp zwei Monate auf den 7. Juli. Mit Rücksicht auf den Schutz aller Beteiligten habe man sich in Absprache mit dem Aufsichtsrat für eine Verschiebung auf einen Termin entschieden, "zu dem die Phase des erhöhten Infektionsrisikos nach heutigem Kenntnisstand vorüber ist", erklärte Vorstandschef Stefan Wolf.

Fraport will rund 10.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken

Der Flughafenbetreiber Fraport will wegen der Corona-Krise an Flughafen Frankfurt tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. "Ich gehe davon, dass es eher in Richtung 10.000 Mitarbeiter gehen wird", sagte Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt. Das wäre fast die Hälfte der Belegschaft des Flughafens.

VDA mahnt Koordination des Corona-Kampfes in Europa an

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat bei der Bekämpfung der Corona-Krise eine engere Kooperation innerhalb Deutschlands und der EU gefordert. "Die Herausforderungen durch die Folgen dieser Pandemie sind globaler Art, daher ist zumindest europaweit koordiniertes Handeln nötig", erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Einseitige Grenzschließungen seien nicht sinnvoll.

Ex-Bilfinger-Vorstände müssen für Schadensersatz nicht aufkommen

Im Streit um Pflichtverletzungen im Amt kommen zwölf ehemalige Bilfinger-Vorstände ohne eigene Geldzahlungen davon. Ihre Haftpflichtversicherer kommen für 16,75 Millionen der insgesamt geltend gemachten Forderungen nach 111,7 Millionen Euro Schadensersatz auf, der Industriedienstleister aus Mannheim verzichtet im Gegenzug auf die Durchsetzung seiner Ansprüche. Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung hervor, die diesem Vergleich noch zustimmen muss.

Fortum kann Uniper-Übernahme endgültig abschließen

Der finnische Staatskonzern Fortum hat bei der Übernahme des Düsseldorfer Energieversorgers Uniper SE nahezu die Ziellinie erreicht. Die russische Antimonopolbehörde habe Fortum informiert, dass eine formelle Fusionsfreigabeentscheidung für den Abschluss des Deals nicht mehr nötig sei, teilte das Unternehmen in Helsinki mit. Fortum will die Anteile in zwei Tranchen übertragen.

Atemschutzmaskenhersteller GVS strebt an die Börse

Während die Coronavirus-Pandemie das Leben in Italien quasi zum Stillstand bringt, strebt ein Familienunternehmen angesichts rasanten Geschäfts einen Gang an die Mailänder Börse an. Der Anbieter von Atemschutzmasken, die mit einem lebenden Virus getestet werden, hat Goldman Sachs Group und Mediobanca damit beauftragt, einen Börsengang bereits im April durchzuführen - falls die Finanzmärkte offen bleiben. Lazard berät das Unternehmen.

Janssen Pharma arbeitet wegen Corona mit Beth Israel Medical zusammen

Die Pharmasparte des US-Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceutical, will die Entwicklung eines Impfstoff-Kandidaten für Covid-19 vorantreiben. Wie Johnson & Johnson mitteilte, arbeitet Janssen hierzu mit dem Beth Israel Deaconess Medical Center zusammen. Die Unternehmen haben mit der präklinischen Erprobung von mehreren Impfstoffkandidaten begonnen, so Johnson & Johnson. Ziel sei es, bis Ende März einen Covid-19-Kandidaten für klinische Versuche zu identifizieren.

Norwegian Air fordert stärkere staatliche Unterstützung

Die Norwegian Air Shuttle ASA fordert von Norwegen eine stärkere staatliche Unterstützung. Wie die Billigfluglinie mitteilte, habe die Coronakrise dazu geführt, dass die norwegische Regierung starke und außerordentliche Maßnahmen ergreifen müsse, um die Liquidität des Unternehmens in einer kritischen Phase, in der Kreditmärkte im Wesentlichen nicht zugänglich seien, zu stärken.

EU genehmigt Raytheon-Übernahme durch UTC unter Auflagen

Die Europäische Kommission hat die Übernahme von Raytheon durch United Technologies Corp. (UTC) unter Auflagen genehmigt. Die Zustimmung zu dem Deal zwischen den beiden US-Verteidigungs- und Luffahrtkonzernen sei an Verkaufsauflagen gebunden, so die Aufsichtsbehörde. Erwartet werde, dass UTC sein militärisches GPS-Empfänger- und Anti-Störsender-Geschäft verkauft und Raytheon sein militärisches Geschäft mit Flugfunkgeräten.

