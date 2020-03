LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Dürr hält seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angesichts der Coronakrise für voraussichtlich nicht erreichbar. Der Anlagenbauer setzte die vor einem Monat ausgegebenen Ziele außer Kraft. Eine verlässliche Umsatz- und Ertragsprognose für 2020 sei wegen unklarer Dauer und Folgen der Covid-19-Pandemie nicht möglich.

Gesco erweitert Spanne für Dividende - Zahlung 2019 am unteren Rand

Gesco will die Dividende künftig in einer breiten Spanne ausschütten, um so mehr Flexibilität zu gewinnen. Die neue Spanne von 20 bis 60 Prozent des Konzernjahresüberschusses - anstatt rund 40 Prozent - soll angesichts der Corona-Krise erstmals für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr 2019 angewandt werden. Mit der Auszahlung einer Dividende am unteren Rand der Spanne will die Wuppertaler Beteiligungsgesellschaft die eigenen Liquiditätsreserven stärken. Laut Mitteilung geht der Vorstand daher für das neunmonatige Rumpfgeschäftsjahr vom 1. April bis zum 31 Dezember 2019 derzeit von einem Dividendenvorschlag von 0,23 Euro je Aktie aus.

Hellofresh: Umsatz und Ergebnis übertreffen Markterwartungen deutlich

Während die meisten Unternehmen wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit massive Einbrüche beim Umsatz und Ergebnis schultern müssen, brummt beim Kochboxenversender das Geschäft. Für die Monate Januar bis März rechnet das Unternehmen mit 685 bis 710 Millionen Euro Umsatz und einem bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) von 55 bis 75 Millionen Euro. Beides sei deutlich mehr als von Marktbeobachtern erwartet, heißt es in einer Ad-hoc-Mitteilung von Hellofresh.

BBVA-Manager weltweit verzichten 2020 auf variables Gehalt

Manager der spanischen Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria verzichten weltweit im laufenden Jahr auf ihre variablen Gehaltsbestandteile, wie die Bank mitteilte. Die Entscheidung sei "ein Akt der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, den Aktionären, Kunden und Mitarbeitern angesichts der aktuellen Situation", sagte Carlos Torres Vila.

British Airways verlängert Kreditlinie bis 2021

British Airways hat sich angesichts der Corona-Krise zusätzliche liquide Mittel gesichert. Wie der Mutterkonzern International Consolidated Airlines Group (IAG) mitteilte, wurde eine in Dollar laufende revolvierende Kreditlinie der britischen Airline um ein Jahr bis zum 23. Juni 2021 verlängert. Damit verfügt IAG über freie Finanzierungsfazilitäten von rund 2,1 Milliarden Euro - 1,9 Milliarden waren es zum Jahresende 2019.

Easyjet-Gründer fordert mit Drohung Stornierung von Airbus-Order

Das Management des Billigfliegers Easyjet bekommt Druck vom Gründer der Airline wegen eines noch bestehenden milliardenschweren Airbus-Auftrags. In einem Brief an das Board drohte Firmengründer Stelios Haji-Ioannou damit, die meisten Mitglieder des Gremiums zu entlassen, sollte die Fluglinie einen 4,5 Milliarden Pfund schweren Flugzeugauftrag bei Airbus nicht stornieren. Der mit 34 Prozent größte Easyjet-Aktionär schrieb, der Konzern könne sich die 107 Maschinen nicht leisten.

Fortum lädt Aktionäre zur Video-Teilnahme an Hauptversammlung

Der finnische Energieversorger Fortum hat wegen der Corona-Krise seine Hauptversammlung am 23. April starken Beschränkungen unterworfen. Die Aktionäre sind aufgefordert, das Treffen nicht vor Ort, sondern per Video-Livestream zu verfolgen, teilte der Konzern in Helsinki mit. Die Anteilseigner sollten zudem im Vorfeld wählen oder ihr Stimmrecht auf eine autorisierte Kanzlei übertragen. Die Hauptversammlung werde "so kurz wie möglich" ausfallen, längere Video-Statements des Vorstands würden allerdings online bereitgestellt.

Johnson & Johnson testet ab September Covid-19-Impfstoff

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson macht eigenen Angaben nach Fortschritte bei der Arbeit an einem Impfstoff gegen Covid-19. Das Medikament könnte Anfang 2021 fertig und bereit für eine breite Anwendung sein, teilte das Unternehmen mit. Die Testreihen mit Menschen werden spätestens im September beginnen. Johnson & Johnson will sein Produktionsnetzwerk so aufstellen, dass mehr als 1 Milliarde Einheiten von einem Covid-19-Impfstoff produziert werden können.

Ryanair verlängert reduzierten Flugplan bis zum 9. April

Die Fluggesellschaft Ryanair verlängert ihren wegen der Coronavirus-Pandemie stark reduzierten Flugplan bis zum 9. April. Mehr als 90 Prozent der Flotte werde in den kommenden Wochen am Boden bleiben, teilte die irische Billigairline mit.

