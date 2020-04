LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die hohe Marktvolatilität hat der Comdirect im ersten Quartal einen Schub verpasst. Wie die Direktbanktochter der Commerzbank mitteilte, rechnet sie zum Jahresauftakt mit einem außergewöhnlich hohen Gewinn dank des deutlich höheren Provisionsüberschusses bei fast stabilen Verwaltungsaufwendungen. Die Bank beziffert den Vorsteuergewinn im Zeitraum von Januar bis März auf 75 Millionen Euro nach 12,5 Millionen im Vorjahr. Die Prognose für das Gesamtjahr behält die Bank dennoch bei.

Dräger profitiert von hoher Medizintechniknachfrage

Die Drägerwerk AG & Co KGaA hat im Zuge der Covid-19-Pandemie im ersten Quartal 2020 deutlich mehr Aufträge erhalten als im ersten Quartal des Vorjahres. Der Auftragseingang lag nach Angaben der Gesellschaft mit rund 1,39 Milliarden Euro etwa 117 Prozent (währungsbereinigt) über dem Vorjahresquartal. Die Nachfrage in der Medizintechnik sei aktuell besonders hoch.

Fair Value Reit-AG zieht Prognose 2020 wegen Corona zurück

Die Fair Value Reit-AG zieht ihre Prognose 2020 aufgrund der Unsicherheit durch die Covid-19-Effekte zurück. Bei der Vorlage der Zahlen 2019 Mitte März hatte das Unternehmen operative Überschüsse (FFO) vor Minderheiten von 9,5 bis 10,3 Millionen Euro und Mieteinnahmen von 19,0 bis 20,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

S&P senkt Ausblick für Heidelbergcement auf stabil von positiv

Die Ratingaussichten für Heidelbergcement verdüstern sich. Die Zementindustrie dürfte 2020 unter der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Rezession leiden, insbesondere in Europa und den USA, erwartet S&P Global Ratings. Der Ausblick für das Rating von Heidelbergcement sei daher auf stabil von positiv gesenkt worden.

Secunet bestätigt trotz Gewinnrückgangs Jahresprognose

Die Secunet Security Networks AG hat im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang erlitten, die Jahresprognose aber bestätigt. Der Umsatz fiel auf 32,6 Millionen Euro von 40,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern war nur ausgeglichen, vor Jahresfrist hatte das EBIT noch 2,4 Millionen Euro erreicht.

Hoher Auftragseingang stimmt Süss Microtec zuversichtlicher

Süss Microtec wird dank eines hohen Auftragseingangs im ersten Quartal zuversichtlicher für das erste Halbjahr. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Auftragseingang in den ersten sechs Monaten von 110 bis 125 Millionen statt 100 bis 110 Millionen Euro. Im ersten Quartal lag er nach vorläufigen Berechnungen mit 69,0 nach 46,7 Millionen Euro im Vorjahr über Erwartung, wie es hieß.

Zalando kündigt Sparpaket von 350 Millionen Euro an

Der Online-Modehändler Zalando hat gegenüber seinen Mitarbeitern am Donnerstag ein umfangreiches Sparprogramm angekündigt, um angesichts der Corona-Krise Entlassungen zu verhindern. Eingespart werden sollen im laufenden Jahr insgesamt 350 Millionen Euro, sagte eine Unternehmenssprecherin und bestätigte damit einen Bericht im Online-Wirtschaftsmagazin Business Insider.

Autohersteller bekommen Rückenwind aus China

Als die chinesische Wirtschaft Anfang des Jahres in die Knie ging, traf das die Autohersteller aus dem Westen stark, jedenfalls die mit einer starken Präsenz in China. Nun dreht sich der Effekt um: Jetzt da die Unternehmen wieder ihren Betrieb in der Volksrepublik aufnehmen, bekommen Autohersteller wie GM, Volkswagen, Daimler oder BMW einen Schub, während sie in ihrer Heimat deutlich schwächeln.

Wechsel im Aufsichtsrat von Austrian Airlines wegen Corona-Krise

Im Aufsichtsrat der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines kommt es zu einem Wechsel bei den Vertretern des Mutterkonzerns: Die beiden Lufthansa-Konzernvorstände Harry Hohmeister und Michael Niggemann haben ihre Funktion im Aufsichtsrat niedergelegt, wie die österreichische Fluggesellschaft mitteilte. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 2. April 2020 sei zunächst Lufthansa-Vorständin Christina Foerster in den Aufsichtsrat und anschließend zur Vorsitzenden gewählt worden. Damit tritt sie die Nachfolge von Hohmeister an. Am 8. April folgte die Bestellung von Detlef Kayser anstelle von Michael Niggemann.

Chefs britischer Banken verzichten auf Boni

Angesichts der Corona-Krise nehmen die Chefs großer britischer Banken Gehaltsabschläge in Kauf. Sie verzichten auf Teile ihrer Boni und spenden Geld für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie.

GE zieht Jahresprognose zurück

Der US-Mischkonzern General Electric Co (GE) zieht seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr zurück. Derzeit seien die Folgen der Corona-Pandemie nicht abzuschätzen, begründete das Unternehmen seinen Schritt. Im ersten Quartal sei ein bereinigtes Ergebnis erzielt worden, das beträchtlich unter den angekündigten 10 Cent je Aktie liege, hieß es weiter.

Pfizer zahlt vorab 185 Mio Dollar für Beteiligung an Corona-Impfung

Pfizer beteiligt sich wie angekündigt an der Entwicklung einer Impfung gegen das Coronavirus, das die Krankheit Covid-19 auslöst. Für diese Beteiligung erhalte der Partner Biontech eine Vorabzahlung von 185 Millionen US-Dollar, teilte der US-Pharmakonzern nun mit. Es seien weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 563 Millionen Dollar möglich.

Philip Morris will während Corona-Pandemie keine Mitarbeiter entlassen

Philipp Morris wird während der Coronavirus-Pandemie keine Mitarbeiter entlassen, außer aus wichtigem Grund. Zudem werde der Hersteller der Marlboro -Zigaretten allen Mitarbeitern weiterhin ihr volles Gehalt zahlen, auch wenn sie wegen Verpflichtung zum Home Office oder anderer Probleme nicht in der Lage sind, alle ihre beruflichen Verpflichtungen zu erfüllen.

Fitch stuft Walgreens Boots Alliance auf BBB- von BBB ab

Fitch bescheinigt der Walgreens Boots Alliance eine schlechtere Bonität. Das Rating wurde auf BBB- von BBB gesenkt, der Ausblick sei stabil, teilte die Ratingagentur mit. Die Herabstufung spiegele die in jüngster Zeit schlechten Betriebsergebnisse wider.

