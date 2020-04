LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Grünen haben mögliche Hilfsgelder für die angeschlagene Lufthansa an einen stärkeren staatlichen Einfluss im Unternehmen geknüpft. Es sei "inakzeptabel, dass Politiker von CDU und CSU Milliarden an Steuergeldern an die Lufthansa geben möchten, ohne auf die Verwendung der Gelder Einfluss nehmen zu wollen", erklärten der Haushälter der Fraktion, Sven-Christian Kindler, und die wirtschaftspolitische Sprecherin Katharina Dröge.

Thyssenkrupp restrukturiert Bereich Federn und Stabilisatoren

Thyssenkrupp will den defizitären Geschäftsbereich Federn und Stabilisatoren in Deutschland restrukturieren. Am Standort Olpe soll die Fertigung bis Ende 2021 beendet werden, kündigte der Konzern an. Der Standort Hagen soll zu einem Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Fertigung von Federn und Stabilisatoren umgebaut werden. Von der Restrukturierung der beiden Standorte seien etwa 490 Stellen betroffen, weltweit beschäftigt der Geschäftsbereich rund 3.400 Menschen.

Fielmann verkauft wegen Corona-Krise weniger Brillen - Gewinneinbruch

Fielmann hat wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Quartal deutlich weniger Brillen verkauft und einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie der Hamburger SDAX-Konzern mitteilte, wirkten sich die Schließung der Niederlassungen ab Mitte März und der damit einhergehende Rückgang des Umsatzes um mehr als 80 Prozent in diesem Zeitraum spürbar aus. Eingeleitete Maßnahmen zur Kostenreduktion sollen sich ab dem zweiten Quartal niederschlagen.

Jungheinrich zieht nach solidem Jahresauftakt Prognose 2020 zurück

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich muss seine Jahresprognose für das Gesamtjahr wegen der durch die Corona-Krise verursachten Unsicherheit zurücknehmen. Eine verlässliche Einschätzung des weiteren Jahresverlaufs sei nicht möglich, teilte das SDAX-Unternehmen mit. Die Unsicherheit habe sich seit Veröffentlichung der Prognose am 18. März deutlich erhöht. Das erste Quartal sei von der Corona-Ausbreitung noch kaum beeinflusst gewesen.

Vossloh verdient mehr und bestätigt Ausblick

Vossloh ist trotz Corona-Krise gut durch das erste Quartal gekommen. Das Unternehmen steigerte den Umsatz auf bereinigter Basis und schaffte wieder einen operativen Gewinn. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte der Bahntechnikkonzern.

Apple verschiebt Massenproduktion der neuen iPhones - Kreise

Apple will offenbar mit den neuen iPhone-Modellen erst einen Monat später als bislang geplant in die Massenproduktion gehen. Damit werde der Umstand berücksichtigt, dass die Pandemie die Nachfrage beeinträchtige und die Lieferkette in Asien gestört habe, berichten mehrere Informanten.

Easyjet-Aktionäre sollen am 22. Mai über Top-Management entscheiden

Am 22. Mai soll die Entscheidung über die künftige Unternehmensführung von Easyjet fallen. An dem Tag sollen die Aktionäre der Fluggesellschaft über die sofortige Ablösung von Chairman John Barton, CEO Johan Lundgren, CFO Andrew Findlay sowie des unabhängigen Non-Executive Directors Andreas Bierwirth abstimmen.

General Motors setzt Dividende und Aktienrückkauf aus

Der Autobauer General Motors stärkt mit einer Reihe von Maßnahmen seine Bilanz. Der Konzern wird dazu die Quartalsdividende und das Aktienrückkaufprogramm aussetzen. GM hatte zuletzt 38 Cent je Aktie ausgeschüttet. "Wir verbessern weiterhin unsere Liquidität, um die durch diese Pandemie verursachten Unsicherheiten auf dem globalen Markt zu bewältigen", sagte CFO Dhivya Suryadevara. "Die Stärkung unserer Cash-Position und die Stärkung unserer Bilanz wird das Unternehmen in die Lage versetzen, in diesem Zyklus für alle unsere Stakeholder Werte zu schaffen".

Sanofi und Regeneron stoppen Teil ihrer Covid-19-Studie

Die Pharmakonzerne Regeneron und Sanofi haben einen Teil ihrer klinischen Tests mit einem zur Behandlung von rheumatischen Gelenkerkrankungen zugelassene Mittel als mögliche Arznei für Covid-19-Patienten abgebrochen. Ersten Ergebnissen zufolge half das Mittel Kevzara mit dem Wirkstoff Sarilumab Krankenhauspatienten mit einer schweren Form der Lungenerkrankung, die aber nicht beatmet werden mussten, nicht.

Vattenfall baut schottischen Windpark mit örtlichem Investor

Der schwedische Energieversorger Vattenfall verstärkt sein Erneuerbaren-Geschäft in Großbritannien. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die finale Investitionsentscheidung zum Bau des Onshore-Windparks South Kyle im Südwesten Schottlands getroffen. Dafür kooperiert es mit der Investmentgesellschaft Greencoat UK Wind.

