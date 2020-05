LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Lufthansa-Konzern bietet den Kunden einiger seiner Airlines wegen der Corona-Krise an, gebuchte Flüge bis in den Dezember 2021 zu verschieben. Fluggäste, die ihr Reisedatum ändern möchten, können einmalig eine gebührenfreie Umbuchung für dieselbe Strecke und dieselbe Reiseklasse vornehmen, teilte der Konzern mit. Dies gelte für Tickets bei den Fluggesellschaften Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Air Dolomiti, die bis einschließlich 30. Juni 2020 gebucht wurden und ein bestätigtes Reisedatum bis einschließlich 30 April 2021 haben.

Hochtief gewinnt 500-Mio-Euro-Auftrag für neue A40-Rheinbrücke

Hochtief baut die neue A40-Rheinbrücke in Duisburg-Neuenkamp. Wie der Konzern mitteilte, hat er den Zuschlag für den Bau mit einem Gesamtvolumen von rund 500 Millionen Euro erhalten. Hochtief ist technischer Federführer einer Arbeitsgemeinschaft. Der Auftrag beinhalte den Bau einer 802 Meter langen Schrägseilbrücke mit zwei Pylonen, die mit einem Abstand von 380 Metern errichtet werden. Hinzu kommt der Bau anschließender Autobahnabschnitte. Die Bauarbeiten sollen Anfang Juni beginnen und nach derzeitigem Planungsstand 2026 abgeschlossen sein.

Kion bestellt Jonathan Dawley zum CEO des Nordamerika-Geschäftes

Gabelstapler-Hersteller Kion hat Jonathan M. Dawley zum neuen President & CEO von Kion North America bestellt. Dawley werde das Amt am 18. Mai übernehmen und folgt damit auf Vincent Halma, der die KION Group verlassen hat.

EU-Arzneimittelbehörde erwägt bedingte Marktzulassung von Remdesivir

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA erwägt in Kürze eine bedingte Marktzulassung des antiviralen Medikaments Remdesivir zur Behandlung von Coronavirus-Patienten in Europa. "Es könnte sein, dass eine bedingte Marktzulassung in den kommenden Tagen erteilt werden kann", sagte EMA-Leiter Guido Rasi bei einer Anhörung im Europaparlament. Dies hänge davon ab, ob die Experten die bisher vorliegenden Studiendaten zu dem Medikament als "robust genug" einstuften.

