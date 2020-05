LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die Modekette Abercrombie & Fitch ist im ersten Quartal aufgrund der Corona-Pandemie tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das US-Unternehmen, das seine Filialen nach und nach wieder öffnet, verfehlte die Erwartungen der Analysten.

Tesla-Konkurrent Nio übertrifft Erwartungen im ersten Quartal

Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen Nio hat sich im ersten Quartal trotz der Corona-Pandemie gut geschlagen. Das Unternehmen hat in den ersten drei Monaten des Jahres 3.838 Fahrzeuge ausgeliefert. Ein Rückgang gegenüber den 8.224 Autos im vierten Quartal 2019 und den 3.989 im Vorjahreszeitraum. Die Umsätze beliefen sich auf rund 194 Millionen Euro, was über den von Analysten erwarteten 180 Millionen Dollar liegt. Auch der verbuchte Verlust von 23 Cent je Aktie, fiel nicht ganz so schlecht wie vom Markt erwartet aus.

