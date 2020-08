LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

General Motors (GM) ist vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, eine Wiederaufnahme seines Verfahren gegen Fiat Chrysler zu erwirken. GM beschuldigt den Konkurrenten der Korruption bei Verhandlungen mit Arbeitnehmervertretern und hatte deshalb im vergangenen Herbst Klage eingereicht, die im Juli aber abgewiesen wurde. Anfang August bat GM das Gericht, die Entscheidung zu überdenken: Der Autobauer gab an, neue Beweise gefunden zu haben.

Kanadische Kartellaufsichtsbehörde knöpft sich Amazon vor

Die kanadische Kartellaufsichtsbehörde nimmt den US-Onlineriesen Amazon ins Visier. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, soll eine Untersuchung über das Verhalten von Amazon.com Inc auf dem heimischen Markt eingeleitet werden. Konkret gehe darum, welche Auswirkungen das Verhalten auf die Verbraucher und Unternehmen Kanadas hat. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe man keine Hinweise auf ein Fehlverhalten. Bei Amazon war in der Sache keine Stellungnahme erhältlich.

August 14, 2020 12:26 ET (16:26 GMT)