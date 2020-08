LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die ungarische Regierung hat mit einer Vereinbarung ein Modernisierungsprogramm im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro gestartet. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Ungarn werden die Partner ein Joint Venture und eine Produktionsstätte in Ungarn zur Herstellung des Schützenpanzers Lynx gründen, wie das deutsche Unternehmen mitteilte.

Dr. Hönle AG übernimmt österreichische Sterilsystems

Das Münchener UV-Technologieunternehmen Dr. Hönle übernimmt die österreichische Sterilsystems GmbH zum 1. Oktober. Laut Mitteilung gehört Sterilsystems zu den führenden europäischen Unternehmen in der Entwicklung hocheffektiver UVC-Systeme zur Luft- und Oberflächenentkeimung. Darunter ist der neue Anwendungsbereich Entkeimungslösungen zur Inaktivierung von Covid-19 Viren mit Hilfe von UVC-Technologie, unter anderem in Raumluft.

Demire erwartet in neuer Prognose steigende Mieterträge

Die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG traut sich wieder einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr zu. Das Immobilienunternehmen, das seinen ursprünglichen Ausblick wegen der pandemiebedingten Unsicherheiten im April zurückgezogen hat, rechnet mit einem Anstieg des operativen Gewinns und der Mieterträge gegenüber dem Vorjahr. Der Ausblick liegt allerdings unterhalb der früheren Prognose.

Fair Value Reit-AG erwartet 2020 sinkenden FFO

Die Fair Value Reit-AG rechnet dieses Jahr mit rückläufigen Miteinnahmen und einem geringeren FFO. Das Immobilienunternehmen, das sich zu 85,3 Prozent im Besitz der Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG befindet, erwartet 2020 laut Mitteilung Mieterträge zwischen 19,0 Millionen und 20,0 Millionen Euro. Der FFO vor Minderheiten soll auf 9,0 Millionen bis 10,0 Millionen Euro sinken. Im Vorjahr lagen die Mieterträge noch bei 21,9 Millionen Euro und die Funds from Operations - ein in der Immobilienwirtschaft gängiges Maß für die operative Ertragskraft - bei 10,3 Millionen Euro.

Icelandair erhält Kreditgarantie über 120 Millionen Dollar

Die von der Corona-Pandemie gebeutelte Icelandair hat Zugriff auf eine Kreditfazilität im Volumen bis zu 120 Millionen US-Dollar. Die Regierung Islands habe eine entsprechende Kreditgarantie genehmigt, teilte die Icelandair Group Hf mit. Die Fluggesellschaft hatte mit der Regierung sowie den Banken Islandsbanki und Landsbankinn im Rahmen einer Restrukturierung verhandelt. Das Parlament des Landes muss dem Hilfspaket noch zustimmen.

US-Firma XBiotech entdeckt Kandidaten für Covid-19-Therapie

Das US-Unternehmen XBiotech macht Hoffnung auf eine Therapie zur Behandlung von Covid-19. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es in Zusammenarbeit mit Biobridge Antikörper identifiziert, die möglichweise als Therapie gegen das Sars-Cov2-Virus eingesetzt werden können.

Ausgangsbeschränkungen geben Walmart Schub

Der US-Supermarktriese Walmart hat im zweiten Quartal von der Corona-Krise und den damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen profitiert. Der Konzern konnte Größenvorteile und sein E-Commerce-Geschäft nutzen. Umsatz und Gewinn fielen deutlich besser aus als am Markt erwartet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2020 12:32 ET (16:32 GMT)