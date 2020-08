LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Energieversorger RWE will die Bedingungen für das Inkrafttreten des Kohlevertrages ändern. Damit dieser auch für den Fall einer Weigerung des ostdeutschen Braunkohlekonzerns Leag gültig wird, will Konzernchef Rolf Martin Schmitz laut Spiegel bei der Bundesregierung intervenieren.

Wirecard-Verwalter verkauft Brasilien-Tochter - Angebote für Kerngeschäft

Der Insolvenzverwalter von Wirecard kommt mit dem Verkauf von Teilen des zahlungsunfähigen Zahlungsdienstleisters voran. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé mitteilte, gehen die Verhandlungen mit den Interessenten für das Kerngeschäft der Wirecard AG, das Acquiring- und Issuing-Geschäft, in die nächste Phase. Zudem gebe es einen Käufer für das Brasilien-Geschäft, während für Wirecard Nordamerika würden in Kürze die finalen Angebote erwartet würden.

Ermittler erhöhen Druck auf verbliebene Wirecard-Vorstände - Zeitung

Bei der Aufklärung der Pleite des Zahlungsabwicklers Wirecard geraten einem Zeitungsbericht zufolge weitere Verdächtige in den Fokus der Ermittler. Seit Neuestem ermittle die Staatsanwaltschaft München auch wegen mutmaßlicher Untreue gegen die beiden verbliebenen Vorstände Alexander von Knoop und Susanne Steidl.

Qiagen-AR-Chef Björklund tritt zurück - Rosen übernimmt

Der Chefkontrolleur des Biotech -Unternehmens Qiagen hat seinen Hut genommen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat Hakan Björklund sein Mandat als Vorsitzender des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung niedergelegt und ist aus dem Gremium ausgeschieden. Nach dem Scheitern der Übernahme durch Thermo Fisher war der Druck auf Björklund gestiegen, zuletzt hatte Qiagen-Gründer Detlev Riesner ihm den Rücktritt nahegelegt.

Fortum-Chef will Neuanfang mit Uniper

Nach den jahrelangen Querelen will der Fortum-Chef Markus Rauramo einen Neuanfang in der Beziehung zur Tochtergesellschaft Uniper. "Wir müssen jetzt nach vorne schauen", sagte Raumaro, der den Vorsitz des finnischen Energiekonzerns Anfang Juli übernommen hat, dem Handelsblatt. Fortum war mit der Übernahme Unipers im Herbst 2017 lange auf Widerstand gestoßen und konnte sich erst in diesem Jahr eine 75-prozentige Mehrheit sichern.

Dr. Hönle bekommt neuen Ankeraktionär mit 9,1 Prozent

Die Dr. Hönle AG bekommt einen neuen Ankeraktionär. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, steigt das Family Office der Unternehmerfamilie Peter Möhrle aus Hamburg über eine Kapitalerhöhung mit 9,1 Prozent bei Hönle ein. Die Peter Möhrle Holding geht vor allem aus der Einbringung der Erlöse aus dem Verkauf der Baumarktette Max Bahr an Praktiker 2007 hervor.

German Startups Group kauft eigene Aktien zurück

Die German Startups Group hat ein Aktienrückkauf beschlossen. Das Unternehmen will im Zeitraum vom 31. August bis zum 13. Oktober bis zu 542.700 Aktien zurückkaufen, was bis zu 5 Prozent des Grundkapitals entspricht. Der Angebotspreis liegt bei 2,00 Euro. Je nach Kursbewegung kann der Preis steigen. Am Freitagnachmittag kostet die Aktie 1,85 Euro.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2020 12:13 ET (16:13 GMT)