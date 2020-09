LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der peruanische Flughafenbetreiber Lima Airport Partners (LAP), der seit 2001 zum Frankfurter Fraport-Konzern gehört, hat einen Finanzierungsvertrag über 450 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Mit dem Geld sollen am internationalen Flughafen Jorge Chávez in der Hauptstadt Lima der Bau einer neuen Start- und Landebahn sowie weitere luftseitige Ausbaumaßnahmen finanziert werden, wie die Fraport AG mitteilte. Vier internationale Bankinstitute stellen die Finanzierung bereit.

Nyse droht New Jersey wegen geplanter Steuer mit Wegzug

Die New Yorker Börse (Nyse) wird ihre elektronischen Handelssysteme wahrscheinlich aus New Jersey wegverlegen, sollte der US-Bundesstaat wie von Politikern vorgeschlagen eine Finanztransaktionssteuer einführen. In einem internen Memo heißt es, der Börsenbetreiber wolle eine demonstrative Verlegung für eine Woche nach Chicago ankündigen, um damit seine Bereitschaft zu demonstrieren, im Ernstfall New Jersey zu verlassen. Das Wall Street Journal konnte das Memo einsehen.

Aviva verkauft Singapur-Geschäft mehrheitlich

Der britische Versicherer Aviva verkauft die Mehrheit seines Geschäfts in Singapur für 1,6 Milliarden Pfund an ein Konsortium unter Führung von Singapore Life. Die gemeinsame Holding wird künftig unter dem Namen Aviva Singlife geführt, wie der im FTSE 100 notierte Versicherer mitteilte.

Tiffany erhält O.K. für Übernahme durch LVMH von Japan und Mexiko

Der US-Schmuckhändler Tiffany hat von den Regulierungsbehörden in Japan und Mexiko grünes Licht für seine Übernahme durch den französischen Luxusgüterkonzern LVMH erhalten. Ob das die Transaktion noch retten wird, ist fraglich - LVMH hatte die vereinbarte 16,2 Milliarden US-Dollar schwere Transaktion am Mittwoch faktisch platzen lassen.

