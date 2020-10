LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die EU-Kommission will von Internetfirmen wie Facebook, Twitter und Google die Offenlegung ihrer Algorithmen fordern. Es müsse klar ersichtlich sein, auf welcher Basis Nutzern Inhalte auf Online-Plattformen empfohlen werden, sagte Kommissionvizepräsidentin Margrethe Vestager am Freitag bei einer Veranstaltung der Organisation Algorithmwatch. Das geplante EU-Gesetz für digitale Dienste werde entsprechende Transparenz-Pflichten für die Unternehmen beinhalten.

Samsung überholt Huawei auf Smartphone-Weltmarkt

Der Titel des weltgrößten Smartphone-Herstellers geht der Huawei Technologies Co nach kurzer Zeit an der Spitze schon wieder verloren. Im dritten Quartal zog die koreanische Samsung Electronics Co wieder an den Chinesen vorbei und verwies Huawei auf den zweiten Rang, wie das Marktforschungsunternehmen IDC ermittelt hat.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2020 13:28 ET (17:28 GMT)