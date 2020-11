LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der spätere Start von Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League und die Umstellung der Ausschüttung von Fernsehgeldern führen bei Borussia Dortmund zu einer Verschiebung von Erlösen in die Folgequartale. Außerdem trugen die pandemiebedingten Einschränkungen dazu bei, dass der Fußballclub einen massiven Verlust im ersten Geschäftsquartal per Ende September einfuhr. Für das zweite Quartal bis Jahresende rechnet die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA mit einem ausgeglichenen Quartalsergebnis. Für das Geschäftsjahr insgesamt sieht sie sich aber nicht in der Lage, eine Prognose abzugeben.

Deutsche Rohstoff AG hebt nach neun Monaten Prognose für 2020 an

Die Deutsche Rohstoff AG wird nach neun Monaten zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Die Mannheimer Gesellschaft hat den Ausblick für 2020 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz von 37 bis 40 Millionen Euro, ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 23 bis 26 Millionen Euro und einen Konzernverlust von 15 bis 18 Millionen Euro. Bisher hat Deutsche Rohstoff einen Umsatz von 33 bis 37 Millionen Euro, ein EBITDA von 15 bis 18 Millionen Euro und einen Verlust von 20 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Schaltbau bestellt Steffen Munz zum neuen Finanzvorstand

Die Schaltbau Holding bekommt im März 2021 einen neuen Finanzvorstand. Der Aufsichtsrat habe Steffen Munz zum neuen CFO und zum Mitglied des Vorstandes bestellt, teilte das Verkehrstechnikunternehmen mit Sitz in München mit. Steffen Munz ist seit Anfang 2018 Finanzvorstand beim Batteriehersteller Varta. CFO Thomas Dippold hatte im September die Schaltbau Holding verlassen und tritt ab Dezember den CFO-Posten bei der SGL Carbon an.

Finnair nimmt drei Airbus-Maschinen später ab

Die Fluggesellschaft Finnair hat sich mit Airbus auf eine spätere Lieferung von drei Maschinen des Typs A350-900 geeinigt. Ursprünglich sollten die Flugzeuge zwischen dem zweiten Quartal 2021 und dem zweiten Quartal 2022 geliefert werden. Jetzt sollen sie im Schnitt jeweils erst zwei Jahre später kommen.

SEC fragt bei Pfizer Informationen zu China-Geschäft an

Die Abteilung zur Bekämpfung von Auslandskorruption der US-Börsenaufsicht SEC hat bei dem Pharmakonzern Pfizer Informationen zum China-Geschäft angefragt. Pfizer legte die Anfrage in seinem Drittquartalsbericht offen, der am Donnerstag bei der Börsenaufsicht eingereicht wurde. Zuvor hatten bereits das US-Justizministerium und die SEC Informationsersuchen über die China- und Russland-Aktivitäten des Pharmakonzerns gestellt. Pfizer erklärte dazu, man arbeite an schriftlichen Antworten zu den Anfragen. Für weitere Informationen war Pfizer zunächst nicht zu erreichen. Pfizer hatte im Jahr 2012 rund 60,2 Millionen US-Dollar gezahlt, um Untersuchungen der SEC und des Justizministeriums wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den U.S. Foreign Corrupt Practices Act.

Walmart verkauft sein Argentinien-Geschäft an Grupo de Narvaez

Der US-Einzelhandelskonzern Walmart trennt sich von seinen Geschäften in Argentinien und verkauft mehr als 90 Filialen an die Grupo de Narvaez. Den Kaufpreis nannte Walmart nicht, erklärte aber, der Verkauf werde einen zahlungsunwirksamen Verlust von etwa 1 Milliarde US-Dollar im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2021 zur Folge haben, was größtenteils auf kumulierte Verluste aus den Währungswechselkursen zurückgehe.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2020 12:28 ET (17:28 GMT)