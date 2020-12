LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Bergbaukonzern und Rohstoffhändler Glencore verliert seinen langjährigen CEO Ivan Glasenberg. Der Manager will im ersten Halbjahr 2021 laut Mitteilung des Konzerns in den Ruhestand gehen. Nachfolger soll der langjährige Glencore-Manager Gary Nagle werden, der aktuell Geschäftsbereiche des Konzerns in Sydney verantwortet. Nagle werde Anfang kommenden Jahres in die Schweiz wechseln, um einen reibungslosen Übergang mit Glasenberg vorzubereiten.

Glencore will CO2-Emissionen bis 2035 um 40% senken

Das Bergbauunternehmen Glencore Plc will über verstärkte Investionen in Metalle und eine Reduktion der Kohleproduktion seine CO2-Emissionen in den kommenden Jahren signifikant senken und so zum weltweiten Erreichen der Klimaziele beitragen. Bis 2035 sollen die CO2-Emissionen um 40 Prozent im Vergleich zu 2019 zurückgehen, das Ziel von netto null Emissionen soll bis 2050 erreicht werden.

