LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Darmstädter Pharmakonzern Merck ist der Zulassung seines Krebsmedikamentes Bavencio in einer weiteren Indikation in Europa einen Schritt näher gekommen. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die Zulassung von Bavencio für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom empfohlen.

Heidelberger Druck verkauft belgischen Standort für Druckchemikalien

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat ihren belgischen Produktionsstandort für Druckchemikalien für rund 20,5 Millionen Euro an die DC Druck Chemie GmbH verkauft. Der Verkauf umfasst die Firmen BluePrint Products NV und Hi-Tech Chemicals BV am Standort Kruibeke, wie das Heidelberger Unternehmen mitteilte. Insgesamt gehen rund 40 Mitarbeiter an Druck Chemie über.

Vattenfall liefert Solarstrom an Bosch

Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat einen langfristigen Vertrag zur Lieferung von Solarstrom mit dem Industriekonzern Bosch abgeschlossen. Dazu will das Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern den Solarpark "Kogel-Leizen" ohne Fördermittel errichten. Die Investitionsentscheidung sei nun getroffen worden, teilte Vattenfall mit.

ENBW kann Aufbereitung von Atommüll aus Philippsburg starten

Der baden-württembergische Energieversorger ENBW kann mit der Bearbeitung von radioaktivem Material aus dem Kernkraftwerk Philippsburg beginnen. Das Umweltministerium Baden-Württemberg hat die Zustimmung zur Inbetriebnahme des dort neu errichteten Reststoffbearbeitungszentrums gegeben, teilte das Karlsruher Unternehmen mit. Es wird künftig von der ENBW-eigenen Gesellschaft für nukleare Reststoffrecycling (GNR) betrieben.

ABB zahlt wegen Korruptionsfall in Südafrika 104 Mio USD an Eskom

Der Schweizer Industriekonzern ABB hat seinen Streit mit dem südafrikanischen Versorger Eskom über das Kraftwerk Kusile im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen beigelegt. Im vergangenen Oktober hatte eine Untersuchung Hinweise auf unzulässige Zahlungen von ABB an Eskom und andere Compliance-Probleme ergeben. Die ABB Ltd teilte mit, 104 Millionen US-Dollar an Eskom zu zahlen. Zudem werde eine Untersuchung der Special Investigating Unit in Südafrika abgeschlossen.

Anglo American will 2021 Produktion steigern und Kosten senken

Der Rohstoffkonzern Anglo American erwartet für 2021 einen Anstieg der Produktion und eine Verringerung der Stückkosten. Die Produktion soll im kommenden Jahr um 14 Prozent steigen und die Kosten um weitere 3 Prozent sinken, zusätzlich zu dem für 2020 geplanten Rückgang um 2 Prozent, wie der im FTSE 100 notierte Konzern seinen Investoren mitteilte.

Anglo American Platinum sieht 2021 Rückkehr zu normaler Produktion

Anglo American Platinum Ltd. erwartet 2021 eine Rückkehr zum normalen Produktionsniveau. Der südafrikanische Bergbaukonzern, der mehrheitlich Anglo American gehört, rechnet im kommenden Jahr mit einer Produktion von Platinmetallen zwischen 4,6 und 5,0 Millionen Unzen.

Pfizer erhöht Quartalsdividende um 1 Cent auf 0,39 Dollar

Die Aktionäre des Pharmakonzerns Pfizer können sich über etwas mehr Geld freuen. Der Konzern kündigte an, die Quartalsdividende um einen Cent auf 0,39 Dollar zu erhöhen. Zahlbar ist sie am 5. März.

Generikahersteller Viatris streicht bis zu 9.000 Stellen

Der aus der Fusion der beiden Generikahersteller Mylan und Upjohn hervorgegangene Arzneimittelhersteller Viatris will im Zuge eines Umbaus bis zu 15 Niederlassungen schließen oder verkaufen und bis zu 9.000 Stellen streichen - 20 Prozent der Belegschaft. Mit diesen Maßnahmen sollen die Kosten bis 2025 um 1 Milliarde Dollar sinken, wie das Unternehmen mitteilte. Aufgegeben werden die Standorte Morgantown im US-Bundesstaat West Virginia, Baldoyle in Irland, Caguas in Puerto Rico sowie zwei Produktionsstätten in Indien.

