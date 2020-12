LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Chemikalienhändler Brenntag kauft in Kanada zu. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er den Chemiedistributeur Alpha Chemical aus Nova Scotia, der auf verschiedene Schlüsselindustrien wie Öl & Gas, Bergbau, Wasseraufbereitung und Aquakultur spezialisiert ist. Einen Kaufpreis für das Unternehmen, das 2020 voraussichtlich einen Umsatz von 12 Millionen US-Dollar erzielt hat, nannte Brenntag nicht.

Kuka erhält Großauftrag für Karosseriebaulinien von Mercedes-Benz

Der Roboterhersteller Kuka hat von Mercedes-Benz einen Auftrag zum Engineering und Bau sowie der Montage und Inbetriebnahme mehrerer Karosseriebaulinien erhalten. Zukünftig würden dort verschiedene Fahrzeugmodelle produziert, teilte die Kuka AG mit. Ein Volumen für den Großauftrag nannte das Unternehmen aus Augsburg nicht.

Zalando setzt Nordirland-Lieferungen wegen Brexit-Übergangs-Ende aus

Der Online-Modehändler Zalando setzt alle Lieferungen nach Nordirland bis Anfang Januar aus. Grund dafür ist, dass die Übergangsregelung für Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union Ende Dezember ausläuft, wie ein Unternehmenssprecher sagte. "Da wir uns auf neue Regelungen einstellen, haben wir derzeit alle Dienstleistungen nach Nordirland vom 21. Dezember bis ins neue Jahr hinein ausgesetzt", sagte der Zalando-Sprecher gegenüber Dow Jones Newswires.

Astrazeneca-Mittel Tagrisso erhält US-Zulassung bei Lungenkrebs

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat für sein Medikament in den USA die Zulassung zur Behandlung von Lungenkrebs erhalten. Die Gesundheitsbehörde FDA genehmigte das Medikament zur adjuvanten Behandlung von erwachsenen Patienten mit epidermalem Wachstumsfaktorrezeptor-mutiertem (EGFRm) nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im Frühstadium nach Tumorresektion mit kurativer Absicht.

IBM verstärkt sich mit europäischem Clouddienstleister Nordcloud

Der IT-Konzern IBM übernimmt den europäischen Cloud-Dienstleister Nordcloud und verstärkt damit seine Hybrid-Cloud-Plattform. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Transaktion soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein, wie IBM mitteilte.

Tests für Astrazeneca- und Sputnik-V-Impfstoffkombination vereinbart

Astrazeneca und das russische staatseigene Gamaleya Institute wollen zusammen in Studien testen, ob eine Kombination ihrer Covid-19-Impfstoffe deren Wirksamkeit zur Bekämpfung der Pandemie erhöhen kann. Zu dem Zweck haben das britische Pharmaunternehmen und Gamaleya nun eine vorläufige Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die klinischen Studien sollen in Kürze in drei Ländern beginnen. Der von Gamaleya entwickelte Sputnik V soll auch gegen die neue Covid-19-Mutation wirken, die in England entdeckt wurde.

